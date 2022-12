Într-o înregistrare video distribuită de jurnalistul Francis Scarr de la BBC, politicianul rus poate fi auzit argumentând la televiziunea de stat că majoritatea munițiilor și armelor Ucrainei provin de la NATO.

„Obiectivul care a fost stabilit de Putin în ceea ce privește demilitarizarea Ucrainei a fost de fapt atins în aprilie sau mai, dacă e să fim sinceri”, le spune deputatul invitaților din platoul televiziunii.

„Până atunci, Ucraina nu mai avea forțele armate pe care le avea la începutul conflictului”, a mai afirmat Oleg Matveichev.

According to MP Oleg Matveichev, Russia actually finished demilitarising Ukraine back in April or May



He says that on state TV they should all stop using the term „Ukrainian Armed Forces” because Russia is now just fighting „Nato forces” pic.twitter.com/Q7iLVnHioy