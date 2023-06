Krasilshchik, în vârstă de 36 de ani, a fost acuzat în aprilie 2022 că „a răspândit știri false despre armata rusă motivate de ură politică”, din cauza unor afirmații despre presupusul masacru al civililor din Bucha, Ucraina, de către trupele ruse.

Tribunalul districtual Basmanny din Moscova l-a găsit vinovat de aceste acuzații și l-a condamnat, în absență, la opt ani de închisoare într-o colonie penitenciară.

În ultima sa declarație în fața instanței, pe care a publicat-o pe Facebook, Krasilshchik a spus: „Nu există nicio logică în ceea ce se întâmplă, așa că haideți să nu ne prefacem. Instanțele nu decid nimic, legile nu înseamnă nimic, eu nu sunt, de fapt, aici”.

„Din moment ce nu există logică și sens, atunci dorința mea este următoarea: Vă cer să înlocuiți pedeapsa mea cu o excursie în satul Lyudenevichi, regiunea Gomel, Belarus. Acesta este fostul oraș din care provine toată familia mea din partea tatălui. Cei care nu au ieșit în 1941 au fost omorâți, întreaga familie, mai mult de 10 persoane. Au fost uciși de fasciștii reali, nu de cei fictivi.”

Instanța i-a interzis, de asemenea, să administreze site-uri web timp de patru ani.

Răspunzând la sentința primită, Krasilshchik a scris pe Twitter că acum va avea „patru ani de scuze pentru că nu răspund la mesaje”.

Procurorii solicitaseră o pedeapsă de nouă ani pentru acesta.

Krasilshchik a fost editor al publicației independente de presă Meduza, redactor-șef al site-ului de știri Afisha.ru și director al serviciului de livrare de alimente Yandex Lavka.

El a părăsit Rusia după începutul invaziei ruse din Ucraina și a lansat Helpdesk Media, care oferă informații și asistență persoanelor afectate de război.

În martie 2022 a scris un articol pentru The New York Times, intitulat „Rușii trebuie să accepte adevărul. Am eșuat”.

Foto: Ilya Krasilshchik / Facebook.com

