Punga colorată, care se putea închide cu un șnur și care era destinată depozitării în frigider a produselor pentru Crăciun din șuncă, nu a mai putut fi comandată de pe site-ul Kmart începând de joi dimineață.

„Am greșit cu această ocazie și cerem scuze fără rezerve”, a spus joi un purtător de cuvânt al Kmart, într-o declarație scrisă transmisă publicației de la Bruxelles.

„Este evident că atunci când am conceput acest produs nu ne-am gândit la toate implicațiile, iar produsul a fost retras de la vânzare”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Lansată la doar câteva săptămâni după atacurile violente ale grupării militante palestiniene Hamas, în care au fost ucise peste 1.400 de persoane în Israel, punga de Crăciun a stârnit proteste publice, după ce Asociația Evreilor din Australia (AJA) a cerut retragerea produsului.

