„La începutul săptămânii viitoare deschidem un nou drum național (DN69A)! Acest drum, construit cu finanțare din Programul Transport (PT) 2021-2027, va face legătura între DN69 și A1, în proximitatea municipiului Timișoara”, a scris Pistol pe Facebook.

DN69A are 10 km lungime, 4 benzi (2 benzi pe sens) și parapet median de beton tip New Jersey, pentru a nu permite mașinilor să intre pe contrasens.

Pe traseu au fost amenajate inclusiv 3 noduri rutiere:

nod rutier la intersecția cu DN69

nod rutier la intersecția cu DC58

nod rutier la intersecția cu A1

Viteza prevăzută în proiect pentru Drumul Național DN69A este de 100 km/h. Lucrările au costat 254 de milioane lei (fără TVA), adică aproape 51 de milioane de euro.



