Peste 20 de militari români, în alertă

La fața locului s-au deplasat peste 20 de militari români cu 7 mijloace tehnice de intervenție. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), misiunea se desfășoară în sistem integrat, alături de pompierii eleni și de modulul din Cehia, cu scopul de a limita extinderea flăcărilor și de a lichida focarele.

În prezent, forțele acționează în localitatea Koumintri pentru localizarea incendiului.

De asemenea, misiunea se desfășoară sub directa coordonare a omologilor țării-gazdă și constă, în principal, în localizarea flăcărilor pentru evitarea extinderii la vecinătăți, protejarea locuințelor, evacuarea peroanele din calea flăcărilor și asigurarea autonomiei autospecialelor pe timpul intervenției, prin alimentarea cu apă. Incendiile de vegetație reprezintă o amenințare constantă în regiunea est-mediteraneeană în timpul verii.

Experții avertizează că schimbările climatice agravează situația, făcând aceste incendii tot mai frecvente și intense.

Iată ce trebuie să știe turiștii care merg în destinații în care incendiile de vegetație sunt frecvente.

Măsuri de precauție pentru turiști

Pentru cei care planifică o vacanță în zone predispuse la incendii, este esențial să fie informați și pregătiți. Iată câteva măsuri importante:

Informare constantă: Cercetați zona pe care o veți vizita și fiți la curent cu nivelurile de risc de incendiu și procedurile locale de urgență.

Configurarea telefonului: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este setat să primească alerte de urgență.

Monitorizarea surselor oficiale: Urmăriți știrile locale, prognozele meteo și actualizările despre incendii prin canale oficiale.

Pregătirea unui bagaj de urgență: Includeți documente esențiale, medicamente și alte obiecte importante.

