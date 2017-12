Un ofițer SRI a provocat un accident mortal, după ce a consumat alcool. Un angajat din Serviciul Român de Informații este anchetat după ce luni după-amiază a lovit cu mașina o femeie, în localitatea Tâncăbesti, județul Ilfov.

UPDATE, ORA 13:37. Ofițerul SRI care a provocat accidentul mortal le-a spus anchetatorilor că nu a văzut-o pe femeia care traversa șoseaua, fiind întuneric.

UPDATE, ORA 13:20. Ofițerul SRI și-a dat demisia din funcția de șef al SRI Prahova.

UPDATE, ORA 11:00. Victima accidentului în care a fost implicat șeful SRI Prahova avea 35 de ani și un copil de un an.

UPDATE, ORA 9:25. Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie este șeful SRI Prahova. Acesta este cercetat pentru ucidere din culpă și pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Femeia care și-a pierdut viața avea vârsta de aproximativ 30 de ani și locuia în zonă.

UPDATE, ORA 9,23. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, a declarat pentru Libertatea că în acest moment al cercetărilor nu se știe dacă femeia se afla pe trecerea de pietoni.

”Victima traversa șoseaua, a fost lovită de un autoturism care venea din direcția Ploiești către București. Nu se poate stabili în momentul de față dacă traversa pe trecere. Cert este că e o trece în apropierea locului accidentului însă urmează să se stabilească acest lucru în urma unei expertize”, a declarat Ciprian Romanescu.

Accidentul a avut loc în jurul orei 18:00. Victima a fost lovită în timp ce traversa strada, în zona trecerii de pietoni. În urma expertizei se va stabili dacă femeia de 35 de ani se afla sau nu pe trecerea de pietoni, conform Digi 24.

Șoferul avea o alcolemie de 0,43 ml/l alcool pur în aerul expirat și este militar în cadrul SRI.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului militar pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul uciderii din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

