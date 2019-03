În imagini se poate vedea cum un bărbat cu șapcă se repede spre preot. Din fericire, el a fost oprit repede de echipa de securitate a bisericii, iar preotul a suferit răni minore.

Suspectul, un tânăr de 26 de ani, a fost arestat de poliție. Deocamdată nu este cunoscut motivul atacului, potrivit BBC.

Aproape 60 de persoane se aflau în biserică în momentul atacului. Părintele Grou a fost transportat la un spital din Montreal.

Mai mulți politicieni au transmis că se roagă pentru preot, dorindu-i să se recupereze rapid. Printre cei care au transmis mesaje se află și prim-ministrul canadian Justin Trudeau.

What a horrible attack at Saint Josephs Oratory in Montreal this morning. Father Claude Grou, Canadians are thinking of you and wishing you a swift recovery.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 22 martie 2019