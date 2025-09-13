Profesorul de sport, jignit într-un mesaj pe WhatsApp

Cadrul didactic îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev de clasa a X-a care l-a numit „bulangiu” pe grupul de WhatsApp al clasei. Cererea profesorului a fost respinsă, dar sentința nu este definitivă.

Profesorul de sport reclamă în proces faptul că, într-o discuție cu diriginta sa de pe grupul de WhatsApp al clasei, elevul a spus despre el că este „bulangiu”.

Prin cererea de chemare în judecată, profesorul a cerut „să se dispună repararea prejudiciului de imagine”, iar părinții elevului să fie obligați să îi achite daune morale de 50.000 de lei.

Reprezentat în instanță de părinţi, elevul a cerut decretarea cererii de chemare în judecată a profesorului ca neîntemeiată. Părinții au arătat că „este adevărat că minorul ar fi folosit cuvântul «bulangiu» în referire la reclamant”, dar copilul lor „nu a cunoscut sensul cuvântului «bulangiu» şi l-a folosit fără a şti ce înseamnă”.

Originea scandalului: profesorul a refuzat să dea mâna cu elevul

Judecătoria Măcin, unde procesul s-a judecat în primă instanță a respins cererea profesorului de sport. Judecătorul a reținut că totul a început la ora de Educație Fizică, în mai 2023. Atunci, profesorul de sport ar fi refuzat să dea mâna cu elevul său, iar adolescentul a scris, într-un mesaj adresat dirigintei pe grupul de WhatsApp al clasei, că profesorul de sport este „bulangiu”.

Recomandări Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

„Din conversațiile de pe WhatsApp, instanța constată că expresia folosită de pârât (n.r. – elev) a venit ca o reacție a acestuia la faptul că reclamantul ar fi refuzat să dea mâna cu pârâtul (n.r. – elevul), pârâtul fiind cel care a întins mâna primul, iar reclamantul a apreciat că, potrivit regulilor de bună purtare, superiorul este cel care întinde mâna primul, şi nu invers”, se arată în hotărârea Judecătoriei Măcin.

Profesorul trebuie să îi plătească elevului și cheltuieli de judecată

După ce a analizat capturile de ecran depuse la dosar, judecătorul a constatat că, în discuțiile cu diriginta, elevul s-a plâns că și profesorul l-ar fi numit «prost» şi «analfabet». „Instanţa constată că, între cele două părţi a avut loc un schimb nepotrivit de replici, care însă nu a depăşit cadrul conversaţiilor, în sensul că cele discutate nu s-au viralizat şi nu au luat amploare, rămânând doar la nivelul unor afirmaţii”, se arată în hotărârea Judecătoriei Măcin, care nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

Judecătorul a mai arătat că profesorul „nu a putut face dovada că cele afirmate de elevul pârât l-ar fi prejudiciat în vreun fel”. În plus, a mai arătat instanța, „minorul a susţinut că nici cunoştea semantica cuvântului pe care l-a utilizat la adresa domnului profesor”.

Pentru că a pierdut procesul, cadrul didactic reclamant a fost obligat să îi achite elevului cheltuieli de judecată de 1.600 de lei. Dacă decizia Judecătoriei Măcin va fi atacată, următoarea fază a procesului se va judeca la Tribunalul Tulcea.

Foto ilustrativ: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE