Asfaltarea ulițelor

Cel mai mare contract licitat de Primăria Răsuceni în ultimii ani și de care ar beneficia toți locuitorii comunei a atins valoarea de 12.756.635,63 de lei. Oferit în iulie 2024, contractul are ca obiect proiectare tehnică, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare străzi și utile în comuna Răsuceni, județul Giurgiu”, iar durata de execuție este de 22 de luni. Deci, teoretic, proiectul este încă în desfășurare.

Contractul a fost câștigat atunci de asocierea dintre firmele Util Expres Construct SRL și Maxidesign SRL. Maxidesign a fost fondată în anul 2001, la București, de Ovidiu Marian Barbier și de Marian Daniel Marin. Barbier a fost director adjunct la CNAIR, iar firma sa avea nenumărate contracte cu CNAIR. Barbier a părăsit firma abia în anul 2020 după ce a fost făcută publică incompatibilitatea sa. În prezent, unicul asociat al Maxidesign este tovarășul de afaceri al lui Barbier, Marian Daniel Marin.

Util Expres Construct SRL există din anul 2019, când a fost deschisă, în Bolitin Deal, județul Giurgiu, și acum este patronată de Viorel Rusu și Gheorghe Dumitru. Util Expres Construct a mai beneficiat de contracte de sute de mii de lei cu diferite primării din județul Giurgiu și cu Consiliul Județean Ilfov.

Aceste firme se ocupă acum de reabilitarea străzilor din comuna Răsuceni. Iar primăria, prevăzătoare, se asigură că nimeni nu va fura drumurile proaspăt refăcute.

Drone și camere de luat vederi

Și, pe data de 1 aprilie a acestui an, a semnat două contracte, în valoare totală de peste 1,1 milioane de lei, pentru un sistem integrat de monitorizare video. Este al doilea cel mai mare contract atribuit de Primăria Răsuceni în ultimii ani.

Prin primul contract, în valoare de 246,63 mii de lei, primăria a cumpărat, printre alte componente, un „server analiză și procesare imagine cu licențe camere și licență parking” și „trei drone profesionale”. Decizia, ar avea sens dacă primăria ar intenționa să instituie o taxă de parcare pe ulițele celor patru sate din componența comunei Răsuceni.

Deși este una dintre cele mai sărace din țară, Primăria Răsuceni a achiziționat trei drone profesionale.

Al doilea contract, în valoare de 865,252 mii de lei, cuprinde sistemul integrat de monitorizare video. Firmele câștigătoare sunt Liso Consult SRL și Smart City Security SRL. Liso Consult a fost înființată în anul 2004, în București, de Sorin Alin Panait și Carmen Panait (mamă și fiu). Sorin Alin Panait a fost cercetat de FBI, în 2008, pentru fraude bancare pe internet în SUA.

Pe lângă Primăria Răsuceni, Liso Consult a mai avut, doar în acest an, cinci contracte cu instituții publice în valoare totală de aproape 20.000 de lei.

Smart City Security există din anul 2022, când a fost fondată de Valeriu Volosciuc și Florin Gabriel Alexandru tot în București. Firma a mai avut în acest an alte cinci contracte cu diferite entități de stat a căror valoare totală depășește 250.000 de lei.

Valeriu Volosciuc este asociat cu Sorin Alin Panait și în Electro Frecvent SRL, o altă firmă cu contracte de sute de mii de lei din bani publici.

Afacerile aleșilor din Răsuceni

Posibil ca sistemul integrat de monitorizare video al comunei Răsuceni să fie util și pentru protejarea afacerilor aleșilor locali. Soția primarului, Niculina Nina Spălatu a avut de-a face cu trei firme, toate din Răsuceni.

Agro Maryjan SRL a fost înființată în anul 2008, de Niculina Nina Spălatu și Costică Asan, cu obiect de activitate „comerț cu amănuntul în magazine nespecializate”. Costică Asan este fost consilier local al comunei. Acum patru ani, cei doi fondatori s-au retras din firmă cesionându-și părțile către Agricola Progresul Răsuceni SRL deținută de Mariana Asan, soția fostului consilier local.

Agro Jeni SRL a fost fondată de doamna Spălatu în anul 2012 și se ocupă cu agricultura. În anul 2022, soția primarului s-a retras din firmă în favoarea Agricola Progresul Răsuceni SRL deținută de Mariana Asan, soția fostului consilier local.

Pe lângă agricultură, Agricola Progresul Răsuceni se bagă și la contracte publice. Acum câțiva ani a beneficiat de un contract, în valoare de o sută de mii de lei, pentru „servicii de deszăpezire străzi și drumuri comunale din comuna Izvoarele, jud. Giurgiu”.

Spicul Cerealcom Răsuceni Cooperativă Agricolă este o altă societate din Răsuceni care se ocupă cu agricultura și la care doamna Spălatu a fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Aceasta a fost deschisă în anul 2020 de firmele fondate de doamna Spălatu, Agro Maryjan SRL și Agro Jeni SRL, de Agro IFMB SRL și de Ioan Mihalca.

Conform declarației din 2024, averea familiei Spălatu se limitează la aproape 118 hectare de teren agricol și o casă. Iar veniturile, pe lângă salariul de primar de 120.000 de lei, mai provin din arende de 135.000 de lei și salariul de 28.000 de lei al doamnei Spălatu ca angajată a firmei Agro Jeni SRL.

