Primarul PNL Costel Spălatu, intr-o camasa in carouri alb cu albastru avand in spate tricolorul

Asfaltarea ulițelor

Cel mai mare contract licitat de Primăria Răsuceni în ultimii ani și de care ar beneficia toți locuitorii comunei a atins valoarea de 12.756.635,63 de lei. Oferit în iulie 2024, contractul are ca obiect proiectare tehnică, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare străzi și utile în comuna Răsuceni, județul Giurgiu”, iar durata de execuție este de 22 de luni. Deci, teoretic, proiectul este încă în desfășurare.

Contractul a fost câștigat atunci de asocierea dintre firmele Util Expres Construct SRL și Maxidesign SRL. Maxidesign a fost fondată în anul 2001, la București, de Ovidiu Marian Barbier și de Marian Daniel Marin. Barbier a fost director adjunct la CNAIR, iar firma sa avea nenumărate contracte cu CNAIR. Barbier a părăsit firma abia în anul 2020 după ce a fost făcută publică incompatibilitatea sa. În prezent, unicul asociat al Maxidesign este tovarășul de afaceri al lui Barbier, Marian Daniel Marin.

Util Expres Construct SRL există din anul 2019, când a fost deschisă, în Bolitin Deal, județul Giurgiu, și acum este patronată de Viorel Rusu și Gheorghe Dumitru. Util Expres Construct a mai beneficiat de contracte de sute de mii de lei cu diferite primării din județul Giurgiu și cu Consiliul Județean Ilfov.

Aceste firme se ocupă acum de reabilitarea străzilor din comuna Răsuceni. Iar primăria, prevăzătoare, se asigură că nimeni nu va fura drumurile proaspăt refăcute.

Drone și camere de luat vederi

Și, pe data de 1 aprilie a acestui an, a semnat două contracte, în valoare totală de peste 1,1 milioane de lei, pentru un sistem integrat de monitorizare video. Este al doilea cel mai mare contract atribuit de Primăria Răsuceni în ultimii ani.

Prin primul contract, în valoare de 246,63 mii de lei, primăria a cumpărat, printre alte componente, un „server analiză și procesare imagine cu licențe camere și licență parking” și „trei drone profesionale”. Decizia, ar avea sens dacă primăria ar intenționa să instituie o taxă de parcare pe ulițele celor patru sate din componența comunei Răsuceni.

Una dintre cele mai sărace comune din România s-a dotat cu un sistem de monitorizare video, cu drone și cu licență de parking
Deși este una dintre cele mai sărace din țară, Primăria Răsuceni a achiziționat trei drone profesionale. Foto ilustrativ: Shutterstock

Al doilea contract, în valoare de 865,252 mii de lei, cuprinde sistemul integrat de monitorizare video. Firmele câștigătoare sunt Liso Consult SRL și Smart City Security SRL. Liso Consult a fost înființată în anul 2004, în București, de Sorin Alin Panait și Carmen Panait (mamă și fiu). Sorin Alin Panait a fost cercetat de FBI, în 2008, pentru fraude bancare pe internet în SUA.

Pe lângă Primăria Răsuceni, Liso Consult a mai avut, doar în acest an, cinci contracte cu instituții publice în valoare totală de aproape 20.000 de lei.

Smart City Security există din anul 2022, când a fost fondată de Valeriu Volosciuc și Florin Gabriel Alexandru tot în București. Firma a mai avut în acest an alte cinci contracte cu diferite entități de stat a căror valoare totală depășește 250.000 de lei.

Valeriu Volosciuc este asociat cu Sorin Alin Panait și în Electro Frecvent SRL, o altă firmă cu contracte de sute de mii de lei din bani publici.

Afacerile aleșilor din Răsuceni

Posibil ca sistemul integrat de monitorizare video al comunei Răsuceni să fie util și pentru protejarea afacerilor aleșilor locali. Soția primarului, Niculina Nina Spălatu a avut de-a face cu trei firme, toate din Răsuceni.

Agro Maryjan SRL a fost înființată în anul 2008, de Niculina Nina Spălatu și Costică Asan, cu obiect de activitate „comerț cu amănuntul în magazine nespecializate”. Costică Asan este fost consilier local al comunei. Acum patru ani, cei doi fondatori s-au retras din firmă cesionându-și părțile către Agricola Progresul Răsuceni SRL deținută de Mariana Asan, soția fostului consilier local.

Agro Jeni SRL a fost fondată de doamna Spălatu în anul 2012 și se ocupă cu agricultura. În anul 2022, soția primarului s-a retras din firmă în favoarea Agricola Progresul Răsuceni SRL deținută de Mariana Asan, soția fostului consilier local.

Pe lângă agricultură, Agricola Progresul Răsuceni se bagă și la contracte publice. Acum câțiva ani a beneficiat de un contract, în valoare de o sută de mii de lei, pentru „servicii de deszăpezire străzi și drumuri comunale din comuna Izvoarele, jud. Giurgiu”.

Spicul Cerealcom Răsuceni Cooperativă Agricolă este o altă societate din Răsuceni care se ocupă cu agricultura și la care doamna Spălatu a fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Aceasta a fost deschisă în anul 2020 de firmele fondate de doamna Spălatu, Agro Maryjan SRL și Agro Jeni SRL, de Agro IFMB SRL și de Ioan Mihalca.

Conform declarației din 2024, averea familiei Spălatu se limitează la aproape 118 hectare de teren agricol și o casă. Iar veniturile, pe lângă salariul de primar de 120.000 de lei, mai provin din arende de 135.000 de lei și salariul de 28.000 de lei al doamnei Spălatu ca angajată a firmei Agro Jeni SRL.

Momentul în care o mașină s-a izbit violent de zidul unei case, în Caraș-Severin. Șoferul a murit, iar soția și cei trei copii au ajuns la spital

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea alelor materiale similare: libertatea.ro/sustine.

Parteneri
Apare extrem de rar în public, dar anunțul o vizează chiar pe soția lui Gigi Becali: "Sunt lucruri personale"
Viva.ro
Apare extrem de rar în public, dar anunțul o vizează chiar pe soția lui Gigi Becali: "Sunt lucruri personale"
A întinerit! La 78 de ani, Mirabela Dauer a slăbit 14 kg! „Eu nu pot să țin regim, în schimb…” Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Unica.ro
A întinerit! La 78 de ani, Mirabela Dauer a slăbit 14 kg! „Eu nu pot să țin regim, în schimb…” Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!
Tvmania.ro
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!

Alte știri

CTP, reacție dură după ce regimul de la Budapesta s-a prăbușit: „Mă pregătesc să strig ca în ’89. Orban e un Ceaușescu”
Știri România 10:11
CTP, reacție dură după ce regimul de la Budapesta s-a prăbușit: „Mă pregătesc să strig ca în ’89. Orban e un Ceaușescu”
George Simion a scris 13 cuvinte în engleză, după ce aliatul său Viktor Orban a pierdut clar alegerile în Ungaria
Știri România 09:00
George Simion a scris 13 cuvinte în engleză, după ce aliatul său Viktor Orban a pierdut clar alegerile în Ungaria
Parteneri
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la poalele Retezatului
Adevarul.ro
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la poalele Retezatului
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
Fanatik.ro
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Cele două momente care i-au marcat viața lui Răzvan Șindelaru: „Obiectele le poți înlocui, dar sentimentele rămân cu tine”
Exclusiv
Stiri Mondene 10:15
Cele două momente care i-au marcat viața lui Răzvan Șindelaru: „Obiectele le poți înlocui, dar sentimentele rămân cu tine”
Imagini cu casa din București în care locuiește Alina Ceușan. Sora ei s-a ocupat de design și doar în reviste mai vezi așa ceva
Stiri Mondene 10:06
Imagini cu casa din București în care locuiește Alina Ceușan. Sora ei s-a ocupat de design și doar în reviste mai vezi așa ceva
Parteneri
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
TVMania.ro
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov
ObservatorNews.ro
Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
Mediafax.ro
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Ce se va întâmpla în București vineri, 10 aprilie, în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu. Traseul complet al cortegiului funerar
KanalD.ro
Ce se va întâmpla în București vineri, 10 aprilie, în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu. Traseul complet al cortegiului funerar

Politic

Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce s-a întâmplat, în mare secret, cu sicriul lui Mircea Lucescu la ora 7:30 în dimineața înmormântării! Răzvan Lucescu, solicitare expresă de care nimeni nu a știut. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, în mare secret, cu sicriul lui Mircea Lucescu la ora 7:30 în dimineața înmormântării! Răzvan Lucescu, solicitare expresă de care nimeni nu a știut. Exclusiv
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit