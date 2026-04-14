Recent, Administrația Străzilor a finalizat patru astfel de treceri pe Bulevardul Laminorului, iar alte patru urmează să fie realizate pe strada Dezrobirii, Calea Văcărești, Bulevardul Laminorului și în apropierea Liceului Nichita Stănescu de pe strada Lucrețiu Pătrășcanu. În total, sunt planificate lucrări similare în 13 locații din Capitală.

De asemenea, autoritățile lucrează la suprailuminarea a 140 de treceri de pietoni, conform unui studiu de fezabilitate realizat.

„Sunt vizibile noaptea ca ziua, chiar accentuate vizual, ceea ce permite șoferilor să observe din timp pietonii care traversează”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București.

În paralel, primăriile de sector contribuie la sporirea siguranței rutiere. Sectorul 6, de exemplu, numără deja 307 treceri suprailuminate și 94 supraînălțate. Aceste măsuri sunt esențiale pentru reducerea numărului de accidente și pentru salvarea de vieți omenești, subliniază autoritățile.

