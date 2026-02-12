Comisia Europeană ar fi încălcat regulamentul UE când a deblocat fondurile pentru Ungaria

Plângerea, depusă de Parlamentul European, susține că decizia Comisiei de a elibera fondurile pentru Ungaria, anterior blocate din cauza problemelor legate de statul de drept, a încălcat regulile UE. Potrivit europarlamentarilor, Comisia Europeană ar fi cedat presiunii politice în contextul unui summit crucial al liderilor Uniunii Europene, desfășurat la sfârșitul anului 2023.

La acea vreme, era necesar sprijinul premierului ungar Viktor Orbán pentru aprobarea unui pachet de ajutor pentru Ucraina.

„Comisia datorează o explicație nu numai Ungariei, ci și cetățenilor UE în general”, a subliniat avocatul general Ćapeta, citată de News.ro, criticând lipsa de transparență a executivului european și menționând că acesta nu a evaluat corespunzător reformele maghiare privind independența Curții Supreme și numirile în Curtea Constituțională.

Avizul CJUE vine în apropiere alegerilor din Ungaria

Avizul juridic vine într-un moment sensibil, având în vedere apropierea alegerilor din Ungaria, programate pentru aprilie 2026. Premierul Viktor Orbán, care se confruntă cu o scădere a popularității, nu a comentat public decizia Curții la sosirea sa la summitul liderilor UE din Belgia.

Pe de altă parte, liderii UE au evitat să facă declarații critice la adresa Budapestei înainte de alegerile maghiare. Potrivit unui diplomat european, „orice presiune asupra lui Orbán ar fi fost folosită în campania electorală”.

Ungaria ar putea fi obligată să restituie Comisiei Europene 10 miliarde de euro

Hotărârea finală a CJUE este așteptată în câteva luni și ar putea stabili un precedent semnificativ privind puterea discreționară a Comisiei în aplicarea regulilor statului de drept în raport cu statele membre.

În cadrul unei audieri din octombrie 2025, Comisia a argumentat că Ungaria a îndeplinit cerințele tehnice stabilite pentru eliberarea fondurilor, însă avizul avocatului general susține că o abordare mai amplă asupra deficiențelor sistemice ar fi fost necesară.

Decizia finală a Curții ar putea avea implicații majore pentru relațiile dintre Bruxelles și Budapesta, precum și pentru viitoare cazuri legate de respectarea statului de drept în Uniunea Europeană.

