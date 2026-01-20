Opoziția din Ungaria conduce în sondajele pentru alegerile din aprilie 2026

Opoziția maghiară Tisza conduce în sondajele pentru alegerile din Ungaria cu trei luni înaintea scrutinului. Condusă de Péter Magyar, aceasta are un avans de 12 puncte procentuale față de partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, conform unei cercetări realizate de agenția Median, citată de portalul de știri Aktuality.sk.

Potrivit sondajului, 51% dintre alegătorii deciși ar vota pentru Tisza, în timp ce Fidesz ar obține 39%.

Viktor Orban se află pe cea mai slabă poziție înainte de alegerile din Ungaria

Aceasta este cea mai dificilă situație pentru Viktor Orban în cei 16 ani de guvernare neîntreruptă. Premierul Ungariei se află în cea mai slabă poziție, înainte scrutinului din aprilie 2026.

În plus, guvernul său este vizat de acuzații de corupție și clientelism, mai relatează presa străină. Dacă pierde alegerile, consecințele ar putea fi resimțite și de aliații săi internaționali, cum ar fi Robert Fico, Andrej Babiš sau Alexandar Vučić. Conform presei ungare, o înfrângere a lui Viktor Orban ar însemna pentru Vladimir Putin pierderea unei „persoane utile”.

Ungaria organizează alegeri parlamentare în data de 12 aprilie 2026

Ungaria va organiza alegeri parlamentare pe 12 aprilie 2026, un scrutin care captează atenția atât în țară, cât și în Europa. Premierul Viktor Orbán este la putere de mai bine de 15 ani și își dorește al cincilea mandat consecutiv, dar schimbările din sondaje arată o luptă mult mai strânsă decât în trecut.

Campania electorală este intensă, cu Peter Magyar, liderul partidului TISZA, organizând mitinguri și promițând o schimbare majoră. Magyar vizează combaterea corupției și atragerea fondurilor europene blocate din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

Pe de altă parte, Viktor Orban, susținut de lideri internaționali precum Donald Trump și Giorgia Meloni, își promovează imaginea de garant al stabilității. Donald Trump a anunțat că vrea să meargă în Ungaria înainte de alegerile parlamentare din această primăvară. Premierul a lansat măsuri sociale care includ sprijin pentru cumpărătorii de locuințe, mamele cu cel puțin doi copii și pensionarii.

Cele mai importante detalii despre rivalitatea dintre Peter Magyar și Viktor Orban

Peter Magyar, un conservator de 44 de ani, fost diplomat la Bruxelles, a câștigat notorietate în 2024 după ce a acuzat guvernul de corupție și nepotism. Acesta critică politica externă a lui Orban, care include refuzul de a sprijini militar Ucraina și blocarea demersurilor de integrare ale acesteia în Uniunea Europeană.

În schimb, Orban susține o democrație „iliberală” și a acuzat UE că ar contribui la prelungirea conflictului din Ucraina. „Ceea ce am reușit să realizăm… ar putea ajunge la final”, avertizează Eva Durko, delegată Fidesz, citată de AFP.

Coaliția Fidesz-KDNP, care a câștigat majorități de două treimi în ultimele alegeri, își propune să continue politicile adoptate până acum, în timp ce Magyar propune o orientare pro-occidentală, consolidând relațiile Ungariei cu NATO și UE.

Viktor Orban a decis să majoreze salariul minim înainte de alegerile din Ungaria

Premierul ungar Viktor Orbán a decis să majoreze salariul minim cu 11% în 2026, în ciuda unei economii care nu a crescut semnificativ în ultimii trei ani și a unei prognoze de creștere redusă pentru 2025 și 2026.

Această măsură vine pe fondul costurilor mai mari cu energia și al unei performanțe economice slabe, ceea ce face ca economia Ungariei să se situeze sub nivelul altor țări din regiune.

Totuși, anunțul despre majorarea salariului minim vine într‑un an electoral, cu alegeri parlamentare programate în aprilie. Guvernul lui Orbán încearcă să creeze o percepție de sprijin pentru angajați și să stimuleze consumul, dar situația economică complicată și opoziția politică în creștere fac din această decizie un element important în campania electorală.