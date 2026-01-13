Alegerile parlamentare și contextul politic din Ungaria

„Votarea va avea loc duminică, 12 aprilie 2026”, a declarat președintele Sulyok într-un comunicat citat de AFP.

Campania electorală este deja în plină desfășurare, cu Peter Magyar organizând mitinguri în întreaga țară, în timp ce Viktor Orban face vizite de profil înalt la Washington și Moscova. Economia stagnată, nemulțumirea față de serviciile publice și o serie de scandaluri cu impact major asupra încrederii în guvern sunt câteva dintre problemele care domină scena politică.

„De această dată, avem șansa unei schimbări reale”, a afirmat Magyar, care promite să combată corupția, să îmbunătățească serviciile publice și să deblocheze miliarde de euro înghețate de UE din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

Rivalitatea dintre Viktor Orban și Peter Magyar

Orban se prezintă ca o „alegere sigură” pentru stabilitatea țării și acuză Uniunea Europeană că ar alimenta războiul din Ucraina prin sprijinul acordat Kievului. Premierul a lansat recent măsuri sociale care vizează cumpărătorii de locuințe pentru prima dată, mamele cu cel puțin doi copii și pensionarii.

Pe de altă parte, Peter Magyar, un conservator în vârstă de 44 de ani, fost diplomat la Bruxelles, a câștigat notorietate în 2024 după ce a acuzat guvernul de corupție și nepotism în urma scandalului privind grațierea unor pedofili.

„Sondajele independente din primăvara anului 2025 arată un avans stabil de două cifre pentru TISZA, cu aproximativ 50% din intențiile de vot, față de 35% pentru Fidesz”, a declarat Szabolcs Pek, analist la institutul Iranytu, pentru AFP.

Cine îl susține pe Viktor Orban

Orban, un susținător al democrației „iliberale”, a primit sprijinul unor lideri de dreapta și extremă dreapta, precum Giorgia Meloni din Italia și Benjamin Netanyahu din Israel, care au transmis mesaje video de susținere la congresul partidului Fidesz.

„Ceea ce am reușit să realizăm… ar putea ajunge la final”, avertizează Eva Durko, o pensionară de 78 de ani, delegată Fidesz, citată de AFP. Criticii îl acuză pe Orban că a modificat sistemul electoral și mediul media pentru a-și consolida puterea începând cu revenirea sa la conducere în 2010.

Coaliția Fidesz-KDNP a câștigat majorități de două treimi în ultimele patru alegeri, permițându-i să adopte legi și modificări constituționale semnificative.

Perspectivele și opoziția la alegerile parlamentare din Ungaria

Magyar propune o politică externă pro-occidentală, angajându-se să transforme Ungaria într-un aliat stabil al NATO și un membru de încredere al UE, criticând în același timp Rusia și China. În contrast, Orban refuză să trimită ajutor militar Ucrainei și blochează demersurile pentru integrarea acesteia în UE.

Potrivit sondajelor recente, pe lângă Fidesz-KDNP și TISZA, partidul de extremă dreapta „Our Homeland” are cele mai mari șanse să intre în parlament, în timp ce partidele de stânga și alte formațiuni nu depășesc pragul de cinci procente.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șoferii se plâng că mașinile electrice chinezești se transformă în „sicrie pe roți” la frig extrem, din cauza ușilor care se blochează, în Rusia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Libertateapentrufemei.ro
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

O femeie disperată din București le-a scris lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan, conducerii Termoenergetica și Primăriei: „Am apucat să fac două dușuri”
Știri România 14:42
O femeie disperată din București le-a scris lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan, conducerii Termoenergetica și Primăriei: „Am apucat să fac două dușuri”
Un român a cheltuit bani falși în Olanda, în bancnote de 50 de euro: „A scos în mod repetat sunete ciudate de animale”
Știri România 14:28
Un român a cheltuit bani falși în Olanda, în bancnote de 50 de euro: „A scos în mod repetat sunete ciudate de animale”
Parteneri
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
Adevarul.ro
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
Fanatik.ro
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Saveta Bogdan, nevoită să se încălzească prin magazine din cauza frigului din casă. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Crede că strânge acum banii”
Stiri Mondene 15:00
Saveta Bogdan, nevoită să se încălzească prin magazine din cauza frigului din casă. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Crede că strânge acum banii”
Secretul unei vieți împlinite, dezvăluit de Ion Țiriac. Cum vede el relația dintre bani și fericire: „Niciodată nu există doar zile cu soare”
Stiri Mondene 14:55
Secretul unei vieți împlinite, dezvăluit de Ion Țiriac. Cum vede el relația dintre bani și fericire: „Niciodată nu există doar zile cu soare”
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
ObservatorNews.ro
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Parteneri
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax.ro
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Politică 14:18
Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Politică 12 ian.
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
Fanatik.ro
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026