Alegerile parlamentare și contextul politic din Ungaria

„Votarea va avea loc duminică, 12 aprilie 2026”, a declarat președintele Sulyok într-un comunicat citat de AFP.

Campania electorală este deja în plină desfășurare, cu Peter Magyar organizând mitinguri în întreaga țară, în timp ce Viktor Orban face vizite de profil înalt la Washington și Moscova. Economia stagnată, nemulțumirea față de serviciile publice și o serie de scandaluri cu impact major asupra încrederii în guvern sunt câteva dintre problemele care domină scena politică.

„De această dată, avem șansa unei schimbări reale”, a afirmat Magyar, care promite să combată corupția, să îmbunătățească serviciile publice și să deblocheze miliarde de euro înghețate de UE din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

Rivalitatea dintre Viktor Orban și Peter Magyar

Orban se prezintă ca o „alegere sigură” pentru stabilitatea țării și acuză Uniunea Europeană că ar alimenta războiul din Ucraina prin sprijinul acordat Kievului. Premierul a lansat recent măsuri sociale care vizează cumpărătorii de locuințe pentru prima dată, mamele cu cel puțin doi copii și pensionarii.

Pe de altă parte, Peter Magyar, un conservator în vârstă de 44 de ani, fost diplomat la Bruxelles, a câștigat notorietate în 2024 după ce a acuzat guvernul de corupție și nepotism în urma scandalului privind grațierea unor pedofili.

„Sondajele independente din primăvara anului 2025 arată un avans stabil de două cifre pentru TISZA, cu aproximativ 50% din intențiile de vot, față de 35% pentru Fidesz”, a declarat Szabolcs Pek, analist la institutul Iranytu, pentru AFP.

Cine îl susține pe Viktor Orban

Orban, un susținător al democrației „iliberale”, a primit sprijinul unor lideri de dreapta și extremă dreapta, precum Giorgia Meloni din Italia și Benjamin Netanyahu din Israel, care au transmis mesaje video de susținere la congresul partidului Fidesz.

„Ceea ce am reușit să realizăm… ar putea ajunge la final”, avertizează Eva Durko, o pensionară de 78 de ani, delegată Fidesz, citată de AFP. Criticii îl acuză pe Orban că a modificat sistemul electoral și mediul media pentru a-și consolida puterea începând cu revenirea sa la conducere în 2010.

Coaliția Fidesz-KDNP a câștigat majorități de două treimi în ultimele patru alegeri, permițându-i să adopte legi și modificări constituționale semnificative.

Perspectivele și opoziția la alegerile parlamentare din Ungaria

Magyar propune o politică externă pro-occidentală, angajându-se să transforme Ungaria într-un aliat stabil al NATO și un membru de încredere al UE, criticând în același timp Rusia și China. În contrast, Orban refuză să trimită ajutor militar Ucrainei și blochează demersurile pentru integrarea acesteia în UE.

Potrivit sondajelor recente, pe lângă Fidesz-KDNP și TISZA, partidul de extremă dreapta „Our Homeland” are cele mai mari șanse să intre în parlament, în timp ce partidele de stânga și alte formațiuni nu depășesc pragul de cinci procente.

