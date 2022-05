„Discuția din această seară cu premierul Viktor Orban a fost utilă pentru a clarifica problemele legate de sancțiuni și de securitatea energetică”, a scris Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat pe Twitter.

„Am făcut progrese, dar sunt necesare eforturi suplimentare”, a adăugat aceasta.

