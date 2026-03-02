Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soția invizibilă a lui Ali Khamenei

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului din 1989, a fost căsătorit cu Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh din 1964, conform Al Jazeera. Mansoureh, născută în 1947 la Mashhad, provine dintr-o familie religioasă și respectată, tatăl său fiind un om de afaceri proeminent. Cu toate acestea, ea a rămas o figură extrem de discretă, rareori apărând în public.

Deși soția uneia dintre cele mai influente personalități din Iran, Mansoureh nu a adoptat o platformă publică, nu participă la ceremonii oficiale și nu emite declarații. „Femeia invizibilă” a conducerii iraniene, așa cum a fost numită de analiști, a fost surprinsă în puține fotografii de-a lungul decadelor. Al Jazeera notează că acest profil scăzut contrastează cu cel al altor soții de lideri mondiali.

Văduva lui Ali Khamenei a murit în urma rănilor suferite în bombardamentul SUA-Israel. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, captura video

Mansoureh a fost descrisă drept un sprijin discret, dar decisiv pentru Khamenei

În timpul Revoluției Iraniene din 1979, când Khamenei a fost arestat în repetate rânduri de regimul șahului, Mansoureh a fost descrisă drept un sprijin discret, gestionând familia și, conform unor relatări, ajutând la menținerea contactului cu aliații. Într-un interviu rar din anii 90, ea a declarat că prioritatea sa a fost stabilitatea familiei, în timp ce soțul său se ocupa de afacerile statului.

Câți copii are cuplul Khamenei – Mansoureh

Cuplul are șase copii – Mostafa, Mojtaba, Masoud, Meysam, Boshra și Hoda – deși există rapoarte contradictorii care menționează trei fii și trei fiice. Majoritatea trăiesc în Iran, păstrând un profil la fel de discret ca al părinților lor. Mojtaba Khamenei, însă, a fost ocazional subiectul unor discuții politice. Familia extinsă a liderului suprem rămâne în mare parte necunoscută publicului, un contrast cu alte familii politice din întreaga lume.

Cine a fost Ali Khamenei, ayatollahul care a condus Iranul din 1989. A fost asasinat la Teheran după atacurile Israelului și SUA

Ayatollahul Ali Hosseini Khamenei, care a condus Iranul cu mână de fier în calitate de lider suprem timp de aproape 40 de ani, a murit sâmbătă, 28 februarie, la 86 de ani, ucis de atacurile lansate de Israel și SUA asupra Iranului.

vârstă fragedă. A fost activist înainte de Revoluția Islamică din 1979, ajutând la organizarea protestelor față de șahului Mohammad Reza Pahlavi și fiind închis pentru aceasta, a relatat CNN.

El a fost și ținta adversarilor noului regim islamic și a scăpat dintr-o tentativă de asasinat în 1981, care i-a lăsat brațul drept paralizat.

La scurt timp după aceea, a fost ales președinte pe o platformă profund ostilă Occidentului și ideologiei liberale, în special Statelor Unite, avertizând că, în caz de război, lupta va fi dură. A fost protejatul lui Ruhollah Khomeini, care a condus lupta pentru răsturnarea șahului și a fondat Republica Islamică. Atunci când Khomeini a murit, în iunie 1989, Khamenei i-a devenit succesor.

Ali Khamenei a murit după atacul cu rachete coordonat de Israel și SUA. El avea 86 de ani și conducea Iranul din 1989. Foto: Imago ImagesIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Deși nu avea statura teologică a lui Khomeini, Khamenei s-a dovedit abil politic, notează CNN. În timp, a consolidat controlul asupra forțelor armate, serviciilor de informații, justiției și presei de stat, asigurându-se că nicio decizie majoră nu poate fi luată fără aprobarea sa.

Sub conducerea lui Khamenei, influența Iranului s-a extins în Irak după înlăturarea lui Saddam Hussein în 2003 și în conflictele regionale, inclusiv în Siria. Mai mult, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, aflat sub comanda lui Khamenei, a devenit cea mai puternică instituție militară din Iran, cu influență imensă asupra politicii interne și economiei și asupra grupărilor armate aliate din regiune. În 2019, SUA au inclus Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice pe lista organizațiilor teroriste.

Per ansamblu, Khamenei a fost perceput drept un lider intolerant și reticent la schimbare. În ultimii ani ai conducerii sale inflexibile, Iranul a devenit tot mai izolat, afectat de corupție și scufundat într-o criză economică profundă.

Ce primește un militar român în rația pentru o zi: un tiktoker a desfăcut și a filmat tot ce se află în pachet pentru micul dejun
Știri România 17:35
Ce primește un militar român în rația pentru o zi: un tiktoker a desfăcut și a filmat tot ce se află în pachet pentru micul dejun
Oana Lasconi spune că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât patriarhul Daniel"
Știri România 16:47
Oana Lasconi spune că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât patriarhul Daniel”
Prima imagine cu bebelușul lui Răzvan Exarhu. Realizatorul radio a devenit tată la 56 de ani. „Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare!"
Stiri Mondene 17:15
Prima imagine cu bebelușul lui Răzvan Exarhu. Realizatorul radio a devenit tată la 56 de ani. „Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare!”
Cristina Spătar este pretențioasă când soțul milionar îi face cadouri: „Dacă greșește, nu le mai port"
Stiri Mondene 17:13
Cristina Spătar este pretențioasă când soțul milionar îi face cadouri: „Dacă greșește, nu le mai port”
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Propunerile pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetul General, anunțate de Radu Marinescu. Nicușor Dan va lua decizia finală
Politică 17:14
Propunerile pentru șefia DNA, DIICOT și Parchetul General, anunțate de Radu Marinescu. Nicușor Dan va lua decizia finală
Oana Țoiu, despre situația românilor blocați în Orientul Mijlociu: „Sunt, în acest moment, în siguranță"
Politică 14:41
Oana Țoiu, despre situația românilor blocați în Orientul Mijlociu: „Sunt, în acest moment, în siguranță”
