Aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin şi prezenţa fenomenului de inversiune termică, a explicat Raul Cioc, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu.

Temperaturi negative în Harghita, la final de septembrie

Și alte localități din Harghita au înregistrat de asemenea valori negative: Joseni -3,8 grade Celsius, Toplița -2,7 grade Celsius, stația de munte Bucin -1,4 grade Celsius.

Odorheiu Secuiesc a fost singura excepție, cu o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Bruma a fost semnalată în mai multe zone ale județului. Aceste condiții meteo, obișnuite pentru sfârșitul lunii septembrie în Harghita, au determinat mulți locuitori să pornească încălzirea.

La Miercurea-Ciuc, școlile și spitale au căldură

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat a început parțial în unități de învățământ și la spital.

Societatea GOSCOM Miercurea-Ciuc a anunțat că de săptămâna viitoare, agentul termic va fi furnizat și în apartamentele racordate la sistemul centralizat.

Meteorologul Raul Cioc a precizat că în nopțile următoare, vremea se va menține rece, urmând ca apoi temperaturile să crească ușor.

Recent, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și a anunțat că în România se vor înregistra temperaturi mai mici față de normalul perioadei.

