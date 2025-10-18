„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje

Ce spune Vasile Dîncu despre scăderile PSD în sondaje

Partidul Social Democrat (PSD) se confruntă cu o scădere în sondajele de opinie, ajungând sub 20% în intenția de vot. Vasile Dîncu a comentat situația într-un interviu recent acordat la Prima TV. Social-democratul a subliniat că această situație nu este fără precedent pentru PSD.

Vasile Dîncu a menționat două episoade anterioare când partidul a înregistrat scăderi similare, una dintre situații fiind scandalul „Mătușa Tamara”, în care a fost implicat Adrian Năstase.

„A mai coborât de două ori, știu eu foarte clar. Scandalul «Mătușa Tamara» ne-a dus, la un moment dat, la 16%, în epoca Năstase. Apoi, în 2019, atunci când a fost un referendum pentru alegerile europarlamentare, referendumul pentru familia tradițională și apoi cel cu corupția, și arestarea lui Liviu Dragnea, atunci, de asemenea, am fost în jur de 18-17%”, a spus Vasile Dîncu, la „Insider Politic”, la Prima TV.

PSD a scăzut sub 20% în ultimele sondaje

În prezent, PSD se situează în jurul a 18-19% în sondaje. Cu toate acestea, Dîncu subliniază că aceasta nu este principala îngrijorare a partidului. Motivul pentru care PSD a ajuns la sub 20% în sondaje a fost explicat și de Sorin Grindeanu.

„Nu aceasta este cea mai mare îngrijorare a noastră, pentru că în viața partidelor politice și a partidelor care au bună organizare în teritoriu, aceste lucruri se pot întâmpla, sunt curbe ascendente și descendente”, a mai spus politicianul.

Vasile Dîncu consideră că problema reală este legată de schimbarea atitudinii generale a electoratului față de democrație și politică.

„Problema este una care este legată de atitudinea generală față de democrație și față de politică, care s-a schimbat la electorat”, spune el.

Vasile Dîncu rămâne optimist în privința PSD

Vasile Dîncu rămâne optimist în privința viitorului PSD și spune să spune că o nouă etapă a partidului ar putea să-i aducă pe social-democrați în punctul în care să fie „cel mai puternic partid”.

„Eu am încredere că o nouă etapă a partidului gestionată bine și cu creativitate, încercând să găsim elementele de noutate în politică, ar putea să readucă Partidul Social-Democrat într-o postură în care să fie din nou cel mai puternic partid, așa cum este în acest moment în Parlament”, a explicat Vasile Dîncu.

Cum stau partidele din România în sondaje

Un sondaj recent realizat de INSCOP Research arată următoarea ierarhie a partidelor:

  • AUR – 40%
  • PSD – 17,6%
  • PNL – 14,8%

Aceste cifre indică o ușoară scădere pentru toate partidele comparativ cu luna septembrie, plasând PSD pe locul doi după AUR în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare.

Europarlamentarii români care câștigă atât de mult din alte surse, încât salariile lor de la Bruxelles par mărunțiș. Pe primul loc e Gheorghe Piperea
Știri România 17:16
Europarlamentarii români care câștigă atât de mult din alte surse, încât salariile lor de la Bruxelles par mărunțiș. Pe primul loc e Gheorghe Piperea
Multe animăluțe au rămas blocate în blocul din Rahova care a explodat. Shiba și Motanschy, doar două dintre pisicuțele căutate cu disperare de stăpâni
Știri România 16:56
Multe animăluțe au rămas blocate în blocul din Rahova care a explodat. Shiba și Motanschy, doar două dintre pisicuțele căutate cu disperare de stăpâni
Motivul pentru care Maria Constantin nu își dorește un copil cu Robert Stoica. „Asta mi-ar mai trebui. E un pic cam deplasat"
Stiri Mondene 16:45
Motivul pentru care Maria Constantin nu își dorește un copil cu Robert Stoica. „Asta mi-ar mai trebui. E un pic cam deplasat”
Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase"
Stiri Mondene 16:00
Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase”
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%", spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Politică 17:23
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 17 oct.
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
