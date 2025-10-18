„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje

Ce spune Vasile Dîncu despre scăderile PSD în sondaje

Partidul Social Democrat (PSD) se confruntă cu o scădere în sondajele de opinie, ajungând sub 20% în intenția de vot. Vasile Dîncu a comentat situația într-un interviu recent acordat la Prima TV. Social-democratul a subliniat că această situație nu este fără precedent pentru PSD.

Vasile Dîncu a menționat două episoade anterioare când partidul a înregistrat scăderi similare, una dintre situații fiind scandalul „Mătușa Tamara”, în care a fost implicat Adrian Năstase.

„A mai coborât de două ori, știu eu foarte clar. Scandalul «Mătușa Tamara» ne-a dus, la un moment dat, la 16%, în epoca Năstase. Apoi, în 2019, atunci când a fost un referendum pentru alegerile europarlamentare, referendumul pentru familia tradițională și apoi cel cu corupția, și arestarea lui Liviu Dragnea, atunci, de asemenea, am fost în jur de 18-17%”, a spus Vasile Dîncu, la „Insider Politic”, la Prima TV.

PSD a scăzut sub 20% în ultimele sondaje

În prezent, PSD se situează în jurul a 18-19% în sondaje. Cu toate acestea, Dîncu subliniază că aceasta nu este principala îngrijorare a partidului. Motivul pentru care PSD a ajuns la sub 20% în sondaje a fost explicat și de Sorin Grindeanu.

„Nu aceasta este cea mai mare îngrijorare a noastră, pentru că în viața partidelor politice și a partidelor care au bună organizare în teritoriu, aceste lucruri se pot întâmpla, sunt curbe ascendente și descendente”, a mai spus politicianul.

Vasile Dîncu consideră că problema reală este legată de schimbarea atitudinii generale a electoratului față de democrație și politică.

„Problema este una care este legată de atitudinea generală față de democrație și față de politică, care s-a schimbat la electorat”, spune el.

Vasile Dîncu rămâne optimist în privința PSD

Vasile Dîncu rămâne optimist în privința viitorului PSD și spune să spune că o nouă etapă a partidului ar putea să-i aducă pe social-democrați în punctul în care să fie „cel mai puternic partid”.

„Eu am încredere că o nouă etapă a partidului gestionată bine și cu creativitate, încercând să găsim elementele de noutate în politică, ar putea să readucă Partidul Social-Democrat într-o postură în care să fie din nou cel mai puternic partid, așa cum este în acest moment în Parlament”, a explicat Vasile Dîncu.

Cum stau partidele din România în sondaje

Un sondaj recent realizat de INSCOP Research arată următoarea ierarhie a partidelor:

AUR – 40%

PSD – 17,6%

PNL – 14,8%

Aceste cifre indică o ușoară scădere pentru toate partidele comparativ cu luna septembrie, plasând PSD pe locul doi după AUR în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare.

