PSD crește ușor, PNL și USR se mențin. POT și SOS nu ar prinde Parlamentul

17,9% ar vota cu PSD (față de 13,7% în iunie 2025, 17,4% în mai 2025), 15,2% cu PNL (față de 17,3% în iunie 2025) și doar 12,8% cu USR (față de 13,1% în iunie 2025, 12,2% în mai 2025).

Pentru POT ar vota 3,3% dintre alegători (față de 4,2% în iunie 2025, 3,2% în mai 2025), pentru UDMR – 4% (față de 5,2% în iunie 2025, 4,5% în mai 2025), pentru SOS România – 2,8% (față de 1,9% în iunie 2025, 2,5% în mai 2025), iar pentru SENS – 2,1% (față de 2,4% în iunie 2025, 3,3% în mai 2025).

0,6% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1,4% în iunie 2025, 1,5% în mai 2025), iar 0,6% pentru alt partid (față de 0,5% în iunie 2025, 1,3% în mai 2025).

„Prima măsurătoare sociologică din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanței, arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT și SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, a declarat sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP.

Recomandări Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Estimare participare vot alegeri parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 11% dintre români au ales 1, 1,1% au ales 2, 0,4% au ales 3, 0,3% au ales 4, 5% au ales 5, 1% au ales 6, 2% au ales 7. 4% indică 8, 3% 9 și 71% indică 10. 1,2% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.103 persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE