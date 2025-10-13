Grindeanu spune că principalele motive pentru care PSD a scăzut atât de mult în sondaje sunt erodarea de la guvernare și greșelile politice și administrative.

Sorin Grindeanu, despre greșelile PSD în perioada electorală

„Oricât de bine s-a guvernat sau mai puţin bine (…) erodarea de la guvernare, dacă pot să spun aşa, e una care se simte şi în procente”, a afirmat liderul PSD.

Președintele interimar al PSD a evidențiat două greșeli majore ale partidului.

Prima a fost încrederea excesivă acordată PNL-ului înainte de alegerile europarlamentare din 2024.

A doua greșeală, considerată „enormă” de Grindeanu, a fost perioada de șase luni de conflict între PSD și PNL, după ce liberalii au renunțat la înțelegerea inițială.

„A fost un circ timp de şase luni în România în care nu a câştigat nimeni, o greşeală enormă făcută şi de PSD şi de PNL”, a afirmat Grindeanu.

În plus, Sorin Grindeanu consideră că PSD ar fi trebuit să poarte mai multe discuții cu Victor Ponta pentru a-l convinge să nu candideze. Această decizie ar fi putut influența rezultatele electorale ale partidului.

Bogdan Ivan crede că PSD va egala AUR

Ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, că până la alegerile parlamentare din 2028, partidele tradiționale, inclusiv PSD, își vor recâștiga credibilitatea, iar partidul lui George Simion, deși acum este cotat la 40% în unele sondaje, va obține un scor mai mic.

Recomandări Dezmăț pe banii publici în SICAP. Zeci de primării de comune aruncă mii de euro pe spectacole pirotehnice: „Știți cum e! Dacă nu ai un foc de artificii, parcă nu e Revelion”

„Haideţi să vedem rezultatul alegerilor, pentru că o să avem alegeri peste trei ani şi jumătate. Iar sondajele, da, arată astăzi o fotografie de moment, dar ce va conta vor fi aceşti trei ani şi jumătate în care partidele clasice, şi inclusiv Partidul Social Democrat, se vor recredibiliza în faţa alegătorilor”, a spus Bogdan Ivan, care este și deputat PSD.

Scăderea PSD în sondaje este rezultatul unei combinații de factori, incluzând erodarea de la guvernare, greșeli politice și strategice, precum și conflictele interne din partidul social-democrat.

Situația actuală a PSD în sondaje

AUR conduce în cel mai recent sondaj realizat de CURS și dat publicității pe 21 septembrie, dar partidul lui George Simion este în scădere față de precedentul sondaj, cel al Avangarde.

Astfel, formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 34% din voturi, potrivit CURS. Pe locul al doilea este PSD, partid condus interimar de Sorin Grindeanu, cu 23%, urmat de PNL, partid condus de premierul Ilie Bolojan, cu 16%. USR, partid condus de Dominic Fritz, este pe locul 4, cu 12% din opțiunile electoratului.

Spre comparație, sondajul Avangarde, publicat în ziua precedentă, susținea că AUR are 41%. Pe locul 2 era tot PSD, dar cu 19%, urmat de PNL (13%) și USR (12%).

Conform unui sondaj recent realizat de Avangarde, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 41% din voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% și UDMR cu 6%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE