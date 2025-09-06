A scăpat de un dosar cu ajutorul CCR

Vasile Iliuță. Foto: Facebook

Vasile Iliuță a scăpat recent de primul dosar cu ajutorul Curții Constituționale, care a redefinit abuzul în serviciu. El era acuzat și de șantaj, după ce l-a amenințat pe procurorul de caz că-l distruge, lăudându-se că are în spate serviciile secrete.

Curtea de Apel București are pe rol contestația declarată de Vasile Iliuță împotriva hotărârii Tribunalului Ialomița din 27 martie 2025, prin care judecătorul de cameră preliminară a decis începerea procesului cu privire la președintele consiliului județean Călărași pentru abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție.

În același dosar vor fi judecați:

Iulia Simina Tudor (funcționar, Serviciul Investiții-Achiziții), pentru complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual

(funcționar, Serviciul Investiții-Achiziții), pentru complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual Gabriel Dima (funcționar, Serviciul Investiții-Achiziții), pentru complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual

(funcționar, Serviciul Investiții-Achiziții), pentru complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual Nicoleta Manciu (administrator SC Nylvyan SRL), pentru complicitate la abuz în serviciu

(administrator SC Nylvyan SRL), pentru complicitate la abuz în serviciu SC Nylvyan SRL (ca persoană juridică), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie

(ca persoană juridică), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie Constantin Mihăiță Beștea (vicepreședinte CJ Călărași), pentru uzurparea funcţiei asimilate infracţiunilor de corupţie

(vicepreședinte CJ Călărași), pentru uzurparea funcţiei asimilate infracţiunilor de corupţie Aurel Paraschiv (secretar general CJ Călărași), pentru complicitate la uzurparea funcţiei asimilate infracţiunilor de corupţie și favorizarea făptuitorului.

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Tribunalul Ialomița a respins toate cererile și excepțiile invocate de inculpați și a constatat că rechizitoriul este legal întocmit.

Pază la unități militare cu o firmă de croitorie

Vasile Iliuță și ceilalți inculpați au fost trimiși în judecată pe data de 26 aprilie 2024 în legătură cu modalitatea în care firma Nylvyan SRL a câștigat licitația și a obținut un contract cu CJ Călărași pe o perioadă de patru luni, în valoare de 582.083 de lei (aproximativ 100.000 de euro), având ca obiect paza a 10 obiective din județ.

Datele din anchetă arată că firma Nylvyan SRL, specializată până atunci în croitorie, nu avea nici experiență în domeniul pazei, nici angajați la momentul câștigării procedurii de atribuire directă, iar după obținerea contractului a subînchiriat activitatea la un preț de 9 ori mai mic.

Două dintre cele 10 obiective aparțineau Centrului Militar Județean Călărași, unde este necesară pază armată, pentru care SC Nylvyan SRL nu este autorizată.

În firmă lucrau trei persoane: Nicoleta Manciu (administrator), alături de soțul ei Viorel și fratele acesteia, Marian Țuluca.

„Referitor la modul în care a fost efectuată achiziția directă (…) se constată că această procedură s-a desfășurat, practic, într-o singură zi lucrătoare , respectiv ziua de joi, 24 decembrie 2020, restul zilelor fiind nelucrătoare, din perioada Crăciunului (…).

, respectiv ziua de joi, 24 decembrie 2020, restul zilelor fiind nelucrătoare, din perioada Crăciunului (…). Jumătățile de zile de la data de 23.12.2020 (ora 13:00) și până la 28.12.2020 (ora 12.00) , ziua depunerii ofertei fizic la sediul autorității contractante din Călărași, sunt irelevante în procedura de atribuire a oricărui contract de achiziție publică.

, ziua depunerii ofertei fizic la sediul autorității contractante din Călărași, Contractele au fost semnate de către inculpatul Iliuță Vasile, în exercitarea atribuţiilor de președinte al Consiliului Județean Călărași, în calitate de beneficiar și inculpata Manciu Nicoleta, administrator al societăţii comerciale Nylvyan SRL”, se arată în rechizitoriu.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

„Consider că nu este niciun prejudiciu adus Consiliului Județean”

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a încercat să-i convingă pe procurori că toate deciziile legate de contractarea firmei Nylvyan SRL au fost luate de funcționarii din subordine:

„Contractele de prestări servicii de pază cu firmele de pază se încheie în urma unei proceduri de achiziție pe care nu o cunosc.

În cazul acestor contracte, eu verific referatul de necesitate , raportul de achiziție și existența semnăturilor pe contractul de achiziție. (…)

, raportul de achiziție și existența semnăturilor pe contractul de achiziție. (…) Consider că nu este niciun prejudiciu adus Consiliului Județean Călărași , serviciile de pază au fost prestate și la un tarif de 18,4 lei pe oră, față de prețul anterior de 18,5 lei/oră, fiind astfel mai mic cu 0,1 lei/oră.

, serviciile de pază au fost prestate și la un tarif de 18,4 lei pe oră, față de prețul anterior de 18,5 lei/oră, fiind astfel mai mic cu 0,1 lei/oră. Faptul că acele contracte de subcontractare au fost încheiate la un tarif mai mic de către Nylvyan, respectiv cu cca 2 lei/oră, fără ca această societate comercială să presteze vreun serviciu, consider că este un lucru benefic firmei Nylvyan, bravo lor, au fost băieți deștepți, au luat serviciile județului și le-au subînchiriat.

Îl cunosc pe Țuluca Marian, acesta fiind lăutar și cântă la petreceri onomastice ale oamenilor de afaceri din județ. (…) Cred că acesta a fost angajat la Centrul Cultural.

și cântă la petreceri onomastice ale oamenilor de afaceri din județ. (…) Cred că acesta a fost angajat la Centrul Cultural. Despre Manciu Nicoleta cunosc faptul că este soția lui Manciu Viorel, pe care îl cunosc din copilărie, fiind dintr-o comună învecinată cu cea în care am locuit eu”, a declarat Vasile Iliuță.

Recomandări Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

O firmă cu trei patroni și zero angajați

Viorel Manciu a fost audiat de procurori și a declarat că, anterior angajării sale la societatea Nylvyan SRL, a fost angajat la Direcția Județeană a Patrimoniului Public și Privat din cadrul Primăriei Călărași sau a Consiliului Județean Călărași:

„A mai declarat Manciu Viorel că nici el și nici soția sa , inculpata Manciu Nicoleta, sau Țuluca Marian nu au avut anterior înființării societății comerciale pregătire în servicii de pază , obiectul de activitate în domeniul pazei fiind schimbat pentru că la acea dată era mai rentabil, iar pentru schimbarea obiectului principal de activitate în servicii de pază cei trei s-au documentat de pe internet cu privire la condițiile necesare.

, inculpata Manciu Nicoleta, sau Țuluca Marian , obiectul de activitate în domeniul pazei fiind schimbat pentru că la acea dată era mai rentabil, iar cu privire la condițiile necesare. Pentru încheierea contractelor de prestări servicii de pază, Manciu Viorel a declarat că «a postat pe o aplicație care se ocupa cu achizițiile a cărei denumire nu o mai rețin, începea cu litera S» oferta de servicii de pază a societății comerciale Nylvyan SRL cu ajutorul unui amic, pe care îl cunoaşte doar sub numele de Florin, în prezent fiind plecat din țară și nu cunoaşte unde se află.

a declarat că oferta de servicii de pază a societății comerciale Nylvyan SRL cu ajutorul unui amic, pe care îl cunoaşte doar sub numele de Florin, în prezent fiind plecat din țară și nu cunoaşte unde se află. În baza acestui anunț, societatea a primit o cerere de achiziție pe aplicația respectivă de la Consiliul Județean Călărași pentru servicii de pază pe oră, dar nu mai cunoaşte prețul.

pentru servicii de pază pe oră, dar nu mai cunoaşte prețul. Potrivit declaraţiei martorului, societatea comercială Nylvyan SRL la data contractării nu avea niciun angajat și nu îşi aminteşte dacă despre acest fapt au fost înștiințați reprezentanții Consiliului Județean Călărași.

și nu îşi aminteşte dacă despre acest fapt au fost înștiințați reprezentanții Consiliului Județean Călărași. Paza obiectivelor Consiliului Județean Călărași urma a se efectua cu personalul societății care presta servicii de pază anterior la obiectivele respective, societatea comercială Protector Guard Star SRL, personal care urma să fie preluat de societatea comercială inculpată”, redau procurorii din declarația lui Viorel Manciu.

Soția lui Manciu: Paza e mai rentabilă decât croitoria

Fiind audiată, Nicoleta Manciu a declarat că în prezent este asociat al societății comerciale Nylvyan SRL, de documentația necesară înființării și derularea activității societății ocupându-se fratele său, Țuluca Marian, care este asociat și administrator al societății, împreună cu soţul său Manciu Viorel.

„Societatea a fost înființată în anul 2018, inițial obiectul principal de activitate fiind croitoria , fratele și soțul său hotărând că schimbarea obiectului principal de activitate din croitorie în servicii de pază, întrucât (…) acest obiect de activitate ar fi rentabil.

, fratele și soțul său hotărând că schimbarea obiectului principal de activitate din croitorie în servicii de pază, întrucât (…) acest obiect de activitate ar fi rentabil. Nici fratele său și nici soțul său nu au efectuat anterior servicii de pază, nu aveau experiență în acest domeniu.

Inculpata a declarat că (…) este angajată la Spitalul Județean Călărași, în funcția de registratură medicală, iar fratele său Țuluca Marian deţine un magazin în cadrul căruia comercializează piese auto, pregătirea sa fiind de jurist, în timp ce soțul său, Manciu Viorel, fiind absolvent a 12 clase, de profesie ospătar, profesând și ca mecanic”, a spus Nicolata Manciu în fața procurorilor.

Viorel Manciu, un apropiat al șefului CJ Călărași

Unul dintre martorii audiați în cadrul anchetei, Eduard Grama (director Ecoaqua Călărași), a menționat că a auzit despre societatea comercială Nylvyan SRL și despre faptul că Viorel Manciu ar fi un apropiat al lui Vasile Iliuță.

„A mai declarat martorul că între inculpatul Iliuță Vasile și Manciu Viorel există o relație apropiată, Manciu Viorel regăsindu-se în anturajul inculpatului Iliuță Vasile , participând la evenimentele organizate de către cel din urmă la care participau diferiți reprezentanți ai altor instituții.

, participând la evenimentele organizate de către cel din urmă la care participau diferiți reprezentanți ai altor instituții. Potrivit declarației martorului, Manciu Viorel a fost angajat anterior în cadrul Consiliului Județean Călărași.

Martorul Grama Eduard a declarat că este de notorietate faptul că există o relație apropiată între inculpatul Vasile Iliuță și Manciu Viorel”, se mai arată în rechizitoriu.

ÎCCJ și CCR l-au scăpat pe Iliuță de primul dosar

Vasile Iliuță a mai fost inculpat într-un dosar de abuz în serviciu, de care a scăpat definitiv pe 19 decembrie 2024, fiind achitat atât la Curtea de Apel București, cât și la Tribunalul București.

Șeful CJ Călărași a obținut achitarea pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”, după ce Curtea Constituțională (CCR) și Înalta Curte (ÎCCJ) au redefinit abuzul în serviciu.

„Înalta Curte reține că instanța de control constituțional «a statuat că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuții de serviciu reglementate expres prin legislația primară – legi și ordonanțe ale Guvernului»”, este trimiterea pe care au făcut-o judecătorii de la Curtea de Apel București în motivarea deciziei de achitare.

În acest dosar, Vasile Iliuță era acuzat, în esență, că în calitate de președinte al CJ Călărași (primul mandat) ar fi încălcat unor persoane dreptul la muncă, mai exact că i-ar fi plătit cu 134.203 lei mai puțin decât ar fi meritat.

Vasile Iliuță a făcut „balamuc” în biroul procurorului de caz

Președintele CJ Călărași a mai fost acuzat în acest dosar și de șantaj după ce l-a amenințat pe procurorul de caz că-l „distruge” dacă îl trimite în judecată.

Episodul a avut loc în decembrie 2019, în biroul procurorului care îl chemase pe Vasile Iliuță pentru a-l audia.

„Analizând conținutul discuției, astfel cum reiese din procesul-verbal de redare a acesteia, se poate constata că inculpatul a exercitat în mod vădit acte de constrângere morală, prin amenințări clare:

Nu te las, mă! Îți fac un balamuc! Ascultă-mă, îți fac un balamuc, habar n-ai! Or te-mp…

Ascultă-mă, îți fac un balamuc, habar n-ai! Ascultă-mă, (…) nu te juca cu mine! Cu mine ai coșmarul vieții tale! Dacă din punct de vedere profesional reușești – îți fac statuie, să mor eu dacă nu îți fac statuie!

Dacă din punct de vedere profesional reușești – îți fac statuie, să mor eu dacă nu îți fac statuie! Mă, n-am nimic, să mor eu dacă am de apărat! Am de apărat un mandat pe viitor. Dacă tu mi-l videzi sunt dispus să risc totul!

Nu sunt singur acolo. Bă, nu sunt, nu sunt neica-nimeni după stradă (sic!), bă, bărbate! Mă tratezi ca pe neica-nimeni!

Bă, nu sunt, nu sunt neica-nimeni după stradă (sic!), bă, bărbate! Mă tratezi ca pe neica-nimeni! Nu-mi spune mie că sunt infractor, că nu accept! Fac balamuc! Ai încălcat legea cutare, fac balamuc! Oricum fac balamuc dacă mă filmezi , fac balamuc! Ori mă filmezi și-mi citești și nu fac niciun balamuc, dacă-mi citești fără cameră, nu fac balamuc! Să mor eu dacă-ți fac balamuc!

, fac balamuc! Ori mă filmezi și-mi citești și nu fac niciun balamuc, dacă-mi citești fără cameră, nu fac balamuc! Să mor eu dacă-ți fac balamuc! Dacă mă trimiți în judecată rămâi pe cap cu mine pentru toată viața! Ascultă-mă ce-ți spun! Nu știu cine voi fi mâine. Dar rămâi pe cap cu mine pentru toată viața!

Ascultă-mă ce-ți spun! Nu știu cine voi fi mâine. Dar rămâi pe cap cu mine pentru toată viața! Auzi, mă? Tu nu vrei să trăiești în pace? Tu nu vrei să trăiești în pace?

Tu nu vrei să trăiești în pace? Nu știu, sunt un nenorocit patentat! Ce voi face nici eu nu știu. Domnule procuror, sunt un nenorocit, nu știu ce voi face.

Domnule procuror, sunt un nenorocit, nu știu ce voi face. Tu să știi un singur lucru, găsiți o variantă, domnule procuror, viitorul meu e în mâna dumneavoastră! Pierd tot!”, sunt replicite lui Vasile Iliuță, citate de Curtea de Apel București în Hotărârea nr. 1683/2024 din 19 decembrie 2024.

Acestea sunt doar o parte dintre amenințările președintelui CJ Călărași, mai exact cele pe care procurorul a apucat să le înregistreze cu telefonul mobil.

Restul scandalului este redat în rechizitoriu, pe baza plângerii pe care a formulat-o anchetatorul amenințat:

„Inculpatul a continuat să amenințe persoana vătămată, afirmând că o va distruge, inclusiv prin cumpărarea unei televiziuni care să facă reportaje despre ea, din fața parchetului.

care să facă reportaje despre ea, din fața parchetului. De asemenea, inculpatul i-a spus persoanei vătămate că o să angajeze detectivi particulari care să o urmărească, context în care a precizat că are serviciile în spate și că dacă în trecut a săvârșit cea mai mică abatere, va afla și o va distruge”, se arată în rechizitoriu.

Amenințările lui Vasile Iliuță, văzute ca „un episod de furie”

Curtea de Apel București a reținut, în decizia de achitare pentru acuzația de șantaj, că Vasile Iliuță n-ar fi avut influența necesară pentru a-și duce la îndeplinire amenințările:

„ Cuprins de o stare de furie interioară, în raport cu sentimentul de acuzare injustă, inculpatul, încă de la primul contact cu procurorul, a adoptat o atitudine violentă verbal , care este fără dubiu reprobabilă, în contextul poziției pe care acesta o avea, atât din punct de vedere administrativ, cât și procesual.

, care este fără dubiu reprobabilă, în contextul poziției pe care acesta o avea, atât din punct de vedere administrativ, cât și procesual. Pe fondul acestei stări, în dialogul cu domnul procuror, inculpatul a continuat să-și susțină nevinovăția pe un ton nepotrivit și ireverențios .

. În ce privește amenințarea , în acord cu jurisprudența Curții Constituționale, anterior citată, aceasta trebuie să concretă (cel puțin determinabilă), iar nu generică sau pur speculativă.

, în acord cu jurisprudența Curții Constituționale, anterior citată, În cauză, inculpatul nu a expus și nu a lăsat de înțeles că ar avea mijloace eficiente pentru a pune în aplicare pretinsele amenințări – «te distrug!».

– «te distrug!». Este adevărat că inculpatul deținea o funcție extrem de importantă la nivel local – președintele consiliului județean – însă nu rezultă că avea influență concretă în presa locală sau națională , iar din punct de vedere funcțional, nu avea nicio posibilitatea de a-i influența cariera domnului procuror , împrejurare pe care acesta din urmă o cunoștea cu certitudine.

, iar din punct de vedere funcțional, , împrejurare pe care acesta din urmă o cunoștea cu certitudine. Totodată, spre deosebire de inculpat, domnul procuror avea la dispoziție mijloace procesuale pentru a înlătura cu succes orice presupusă presiune pe care inculpatul o putea exercita în viitor asupra sa, putând informa superiorii ierarhici în vederea preluării cauzei de un alt parchet superior în grad, ori trimiterea cauzei la un alt parchet.

pe care inculpatul o putea exercita în viitor asupra sa, putând informa superiorii ierarhici în vederea preluării cauzei de un alt parchet superior în grad, ori trimiterea cauzei la un alt parchet. De altfel, la scurt timp, cauza a fost preluată de Direcția Națională Anticorupție , în vederea continuării urmăririi penale, dispunându-se în final trimiterea în judecată, iar inculpatul, în pofida stării de furie generată de percepția personală asupra caracterului injust al acuzațiilor nu a avut niciun mijloc pentru a pune în executare «amenințările» proferate față de procuror.

, în vederea continuării urmăririi penale, dispunându-se în final trimiterea în judecată, iar inculpatul, în pofida stării de furie generată de percepția personală asupra caracterului injust al acuzațiilor nu a avut niciun mijloc pentru a pune în executare «amenințările» proferate față de procuror. În concluzie, presupusele amenințări pur speculative formulate de inculpat nu erau de natură a influența activitatea domnului procuror și nu au avut aptitudinea de a-l determina pe acesta să efectueze ori să nu efectueze un act împotriva voinței sale”, mai arată judecătorii în documentul citat.