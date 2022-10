Din relatarea mass-media din Belarus, Mediazona și Nașa Niva fiind publicațiile care citează canalul de Telegram Svodki Țentr, pro-Lukașenko, acesta a fost reținut la întoarcerea în țară pentru o operație.

Fostul portar al Stelei a protestat, în trecut, față de regimului lui Lukașenko, alături de foști mari sportivi ai țării. În octombrie, el mai fusese judecat și a primit o amendă pentru că a participat la manifestații.

Oleg Dulub, antrenorul bielorus al celor de la FC Lviv, Ucraina, unde antrenase portarii Hamutovski, a declarat, pentru Nașa Niva, că acesta se întorsese în Belarus după o accidentare la antrenament.

„S-a dus în Belarus să se opereze după o accidentare la genunchi în timpul unui antrenament. El a decis să se opereze în Belarus. Nu avea nicio premoniție că s-ar putea termina prost pentru el. Totul era calm. În curând trebuia să se întoarcă la noi”, a spus Dulub, bielorus și el.

Canalul pro-Lukașenko: „trădător”

„GUBOP (Directoratul pentru Combaterea Crimei Organizate și Corupției din Belarus) a marcat un nou gol în poarta extremistă”, a titrat canalul de Telegram care a anunțat reținerea lui Hamutovski.

Bielorușii pro-Lukașenko descriu arestarea lui Hamutovski astfel:

„Un fotbalist celebru în trecut, portar al naționalei de fotbal, a început să joace într-o bandă de extremiști fugari, presupuși sportivi, transformându-se într-un complice al Herasimeniei (n.r. – Aliaksandra Herasimenia, dublă vicecampioană olimpică la Londra 2012, bronz olimpic la Rio 2016, sportivă fugită din Belarus, aflată în Lituania), Levcenko (n.r. – Iulia Levcenko, fostă baschetbalistă, a jucat 4 sezoane în WNBA. a fost arestată în trecut pentru proteste) și alți trădători.

Belarus i-a dat toate oportunitățile pentru o carieră și să câștige bani, dar se pare că n-a fost destul, iar el a început să își urască propria țară.

Și să închirieze pentru 60.000 de euro o cabană din cartierul Drozdy (Drazdy) către Ambasada Ungariei în același timp.

Nerecunoștința și lăcomia duc întotdeauna la pieire. S-a întors de câteva ori în țară pentru servicii medicale de înaltă calitate, care în Belarus sunt de câteva ori mai ieftine decât în străinătate.

Păcat că multe personalități media din țara noastră, care au făcut atât de multe pentru a o populariza, cad în tactica fugarilor precum copiii mici și creează artificial mitul 97% (n.r. – rezultat al opozanților lui Lukașenko la sondaje online prin care susțin că 97% dintre bieloruși îl vor dat jos). Acum, mingea e de partea justiției, mișcarea noastră – detenția și dosarul penal”.

Hamutovski: „Am mers la proteste”

Într-un videoclip postat de același canal de Telegram, apar imagini cu momentul în care Vasili e reținut și, apoi, un scurt video din detenție.

El spune că a fost arestat pentru că a participat la proteste: „Am protestat în Minsk și am avut probleme. Când am lucrat la Dinamo Brest, i-au dat afară pe toți oamenii care și-au zis părerea contra falsificărilor și contra terorii. Nu contează că erau antrenori, jucători, profesori sau chirurgi. Inclusiv pe mine, care am plecat în Arabia Saudită și am lucrat acolo”.

Vasili Hamutovski este unul dintre cei mai simpatizați foști jucători ai FCSB. Portar la echipa numită Steaua între 2003 și 2005, bielorusul a jucat 50 de meciuri în Liga 1 într-o echipă care a câștigat două titluri de campioană a țării, prinzând sezoanele în care s-a format trupa „Eurofantastică”.

El s-a întors în România la Petrolul, în 2012-2013, cucerind Cupa României cu formația lupilor. După retragerea din carieră, Hamutovski a devenit antrenor cu portarii și a schimbat echipe din Belarus și Ucraina.

