Potrivit autorităților, aproximativ 400.000 de persoane au fost prezente atât în Piața Sfântul Petru, cât și de-a lungul traseului procesiunii.

„Între cei prezenți în Piața Sf. Petru și cei de pe traseu, estimăm nu mai puțin de 400.000 de oameni”, a declarat ministrul de interne Matteo Piantedosi.

Acesta a subliniat că au dorit să păstreze „spiritul Papei Francisc”, fără bariere restrictive și cu metroul deschis, ceea ce a permis desfășurarea în condiții optime a evenimentului.

„Clar ne țineam respirația și la final s-au auzit aplauze eliberatoare”, a mai adăugat ministrul de interne.

Prefectul Romei, Lamberto Giannini, a confirmat prezența a 249 de delegații oficiale la ceremonie, un număr record față de cele 169 de delegații de la înmormântarea Papei Ioan Paul al II-lea în 2005.

“They would help him around and help him with visitors and now theyre helping him to his final resting place.”



Papal gentlemen carry #PopeFrancis casket out of St. Peters Square as crowd applaud.



co/ABC News #popefrancisfuneral pic.twitter.com/2ET1LdjJJm — ITS TIME FOR JUSTICE (@LiddleSavages) April 26, 2025

În ciuda aglomerației, evenimentul s-a desfășurat fără incidente grave. Au fost raportate 82 de intervenții medicale, majoritatea pentru cazuri de leșin, insolație sau alte probleme minore, opt persoane fiind transportate la spital.

Recomandări Livetext – Funeraliile Papei Francisc au loc la Vatican. Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski înainte de înmormântare

„Bilanțul este unul de mare satisfacție și, în același timp, de concentrare, deoarece trebuie să facem față zilelor care urmează. Funcția de coordonare și control a acestei săli de operațiuni a asigurat că totul a decurs foarte bine și eficient. (…) De data aceasta totul a mers extrem de bine”, a precizat șeful Poliției Romei, Roberto Massucci.

Funeraliile Papei Francisc au fost marcate de momente de reculegere, dar și de aplauze spontane, într-un ultim omagiu adus celui numit „un Papă printre oameni”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News