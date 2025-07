Și controversatul luptător Conor McGregor vrea să candideze

Flatley, care deţine cetăţenie americană şi irlandeză, şi-a dezvăluit intenţiile, prin intermediul avocatului, în cadrul unei audieri la Tribunalul superior din Dublin legate de autorizarea unor lucrări de construcţie la conacul său din Cork, în sudul insulei.

Avocatul Ronnie Hudson a notificat tribunalul cu privire la o „schimbare semnificativă a circumstanţelor” coregrafului, precizând că acesta urmează să revină în Irlanda în următoarele 14 zile pentru a încerca să obţină nominalizarea în vederea candidaturii la alegerile prezidenţiale din această toamnă.

Alegerile pentru funcția supremă în stat, în mare parte ceremonială, trebuie să aibă loc în cele 60 de zile dinaintea datei de 11 noiembrie, când Michael D. Higgins se va retrage după două mandate, însumând 14 ani.

Michael Flatley a declarat în timpul unui recent interviu radiodifuzat că, în opinia sa, irlandezii nu „au o voce – o voce profundă, adevărată şi adecvată, care să vorbească limba lor”, precum şi că a auzit preocupările unor „oameni obişnuiţi de pe stradă”, care nu sunt „fericiţi în acest moment”. „Cineva trebuie să vorbească în numele irlandezilor”, a conchis el.

Dacă va candida, Flatley, în vârstă de 67 de ani, creatorul spectacolului „Lord of the Dance”, l-ar putea avea ca adversar pe controversatul luptător Conor McGregor. Acesta şi-a exprimat, de asemenea, interesul pentru această poziţie, după ce a adoptat o poziţie de extremă dreapta anti-imigraţie în ultimele luni.

A devenit celebru în 1994

În vârstă de 67 de ani, Michael Flatley s-a născut la Chicago din părinți irlandezi care au imigrat în SUA în 1947. A continuat să ia lecții de dans irlandez în oraș, iar mai târziu a făcut turnee cu grupul folk irlandez The Chieftains. Flatley a devenit cunoscut după o performanță de șapte minute în timpul Eurovision Song Contest în 1994. A devenit vedetă prin spectacolul său Riverdance, care combina muzica tradițională irlandeză și dansul. A avut premiera la Point Theatre, Dublin, în 1996.

A continuat să creeze spectacole de scenă, inclusiv Lord of the Dance, Feet of Flames și Celtic Tiger. Lord of the Dance a avut un record de 21 de spectacole consecutive la Wembley Arena. În acea vreme, la sfârșitul anilor 90, picioarele lui Flatley erau asigurate pentru 25 de milioane de lire sterline. Dansatorul s-a retras din cauza unei accidentări, după un spectacol la Las Vegas de Ziua Sfântului Patrick, în martie 2017.

Un geniu al dansului

În 2003, Flatley a fost diagnosticat cu cancer de piele. Celebrul dansator a strâns bani pentru cercetarea cancerului și are legături cu organizația de caritate împotriva cancerului Breakthrough, al cărei ambasador a fost în 2021. După ce a ieșit la pensie, Michael Flatley a continuat să scrie, să regizeze, să finanțeze și să joace într-un film de spionaj, Blackbird, în 2018, care a fost lansat în cinematografe anul trecut.

Cu milioane de fani în lume, Michael Flatley este considerat la nivel mondial drept un geniu al dansului, statut dobândit în urma performanțelor sale extraordinare de-a lungul întregii cariere, precum și datorită apariției sale legendare în cadrul Eurovision în 1994 cu trupa Riverdance, dansul irlandez atât de popular, la nivel internațional.

În luna mai 2024, Michael Flatley a adus la Sala Palatului din București noul său spectacol „Lifetime of Standing Ovations“, o incursiune în fascinanta lume a costumelor sofisticate și a unor coregrafii unicat.

„Am fost copleșit să văd interesul cu care am fost primiți la București cu turneul aniversar și mai ales uimit să aflu câte mii de persoane ar mai fi vrut să prindă un loc. Așa că mă bucur să anunțăm că revenim și anul viitor, publicul din România îmi este foarte drag și am simțit românii foarte aproape de noi”, declara Michael Flatley , în noiembrie 2023.















