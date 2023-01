„Michael Flatley a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer. A suferit o intervenție chirurgicală și este în grija unei echipe excelente de medici”, a anunțat echipa sa, completând că nu vor mai exista declarații pe această temă și rugându-i pe fani să se roage pentru Michael.

În vârstă de 64 de ani, Michael Flatley s-a născut la Chicago din părinți irlandezi care au emigrat în SUA în 1947. A continuat să ia lecții de dans irlandez în oraș, iar mai târziu a făcut turnee cu grupul folk irlandez The Chieftains.

Flatley a devenit cunoscut după o performanță de șapte minute în timpul Eurovision Song Contest în 1994. A devenit vedetă prin spectacolul său Riverdance, care combina muzica tradițională irlandeză și dansul. A avut premiera la Point Theatre, Dublin, în 1996.

A continuat să creeze spectacole de scenă, inclusiv Lord of the Dance, Feet of Flames și Celtic Tiger. Lord of the Dance a avut un record de 21 de spectacole consecutive la Wembley Arena. În acea vreme, la sfârșitul anilor 1990, picioarele lui Flatley erau asigurate pentru 25 de milioane de lire sterline.

Dansatorul s-a retras din cauza unei accidentări, după un spectacol la Las Vegas de Ziua Sfântului Patrick în martie 2017.

Recomandări Universitatea Babeș Bolyai: „Suspiciunile de plagiat în cazul Lucian Bode se confirmă în marea lor majoritate. Teza este profund viciată”

În 2003, Flatley a fost diagnosticat cu cancer de piele.

Celebrul dansator a strâns bani pentru cercetarea cancerului și are legături cu organizația de caritate împotriva cancerului Breakthrough, al cărei ambasador a fost în 2021.

După ce a ieșit la pensie, Michael Flatley a continuat să scrie, să regizeze, să finanțeze și să joace într-un film de spionaj, Blackbird, în 2018, care a fost lansat în cinematografe anul trecut.

FOTO: EPA

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Nu se poate așa ceva!”. Alex Pițurcă a răbufnit în sala de tribunal, la procesul lui Mario Iorgulescu

Playtech.ro Lovitura de grație pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Ce s-a anunțat acum în Marea Britanie

Viva.ro O mai știi pe Florentina, fetița hrănită doar cu pufuleți și ceai, până la 5 ani? Cum arată acum, după ce a fost adoptată chiar de un medic

Observatornews.ro ''Aprinde becul, copilul e mort!'' Lacrimi amare pentru Gabriel, bebeluşul din Olt găsit fără viaţă, imediat după externare. Va fi înmormântat într-un sicriu alb

Știrileprotv.ro Comoara găsită în motorul unei Skoda. Cu ce a încercat un turc să intre în România | FOTO

FANATIK.RO Daniel Nuță, actorul din serialul care a rupt topul Netflix din România: ”Vlad Dracula a fost ceea ce nu pot eu să fiu”

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali a semnat unul dintre cele mai mari contracte din istoria României. Ce a negociat în secret patronul FCSB

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2023. Taurii ar fi bine să folosească energia de astăzi pentru a domoli orice tendință războinică și a-și regăsi liniștea

PUBLICITATE Cum poți pune în valoare gustul și calitățile nutritive ale ingredientelor