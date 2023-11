Publicitate Lord of the Dance revine la București pe 21 mai 2024, cu un nou spectacol magic de dans „Lifetime of Standing Ovations” de PUBLICITATE . Actualizat Luni, 13 noiembrie 2023, 13:17

La cererea publicului, LORD OF THE DANCE revine la București, pe scena Sălii Palatului, pe 21 mai 2024, la exact un an distanță de la spectacolul aniversar de 25 de ani, cu un spectacol de excepție „Lifetime of Standing Ovations”.