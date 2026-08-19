Pe măsură ce bateria își pierde din capacitate, aceasta va afecta utilizarea zilnică a telefonului. Din fericire, Apple oferă instrumente integrate pentru monitorizarea stării bateriei, inclusiv numărul de cicluri de încărcare și descărcare completă pe care le-a parcurs și sănătatea generală a acesteia.

După cum notează Engadget, înțelegerea acestor date este esențială pentru a ști dacă bateria funcționează conform așteptărilor, când ar putea fi necesară înlocuirea sau pentru a evalua condiția unui iPhone second-hand înainte de achiziție.

Cum verifici sănătatea bateriei iPhone-ului tău sau a celui pe care vrei să-l cumperi second-hand?

Procesul este simplu. Deschide aplicația Setări de pe iPhone-ul tău, accesează secțiunea „Baterie” și caută opțiunea „Sănătate baterie”. Pe modelele mai vechi, cum ar fi iPhone 13, această secțiune poartă denumirea „Sănătate baterie și Încărcare”.

Aici vei găsi un procent care indică capacitatea actuală a bateriei în comparație cu momentul în care telefonul era nou, alături de alte informații utile.

Ce înseamnă procentele stării de sănătate a bateriei?

Indicatorul „Capacitate maximă” îți oferă o idee clară despre starea generală a bateriei. Apple susține că o baterie tipică este proiectată să își păstreze până la 80% din capacitate în condiții normale de utilizare.

Modelele iPhone 15 și cele lansate ulterior sunt proiectate să reziste până la 1.000 de cicluri complete de încărcare înainte de a începe să se degradeze semnificativ. Modelele mai vechi sunt proiectate să reziste până la 500 de cicluri.

Când sănătatea bateriei scade sub 80%, telefonul poate funcționa în continuare, dar este probabil să observi o scădere semnificativă a autonomiei. În anumite cazuri, iOS ar putea activa funcții suplimentare de gestionare a performanței pentru a preveni închiderea neașteptată a telefonului din cauza unei baterii sever degradate.

Dacă nu vezi un astfel de avertisment în secțiunea „Capacitatea de performanță maximă”, înseamnă că bateria funcționează încă în parametri normali.

Cum poți prelungi durata de viață a bateriei unui iPhone?

Activarea funcției „Încărcare optimizată a bateriei” din setările telefonului poate ajuta la păstrarea sănătății acesteia pentru mai mult timp.

Această funcție învață rutina ta zilnică și oprește temporar încărcarea la 80%, completând-o până la 100% doar înainte de momentul în care ai nevoie de telefon.

Pe modelele iPhone 15 și mai noi, poți seta chiar și o limită maximă de încărcare, ceea ce contribuie la prevenirea degradării rapide.

Verificarea numărului de cicluri de încărcare

Pentru utilizatorii de iPhone 15 și mai noi, Apple oferă o metodă simplă de verificare a numărului de cicluri direct din aplicația „Setări”. Accesează „Baterie”, mergi la „Sănătate baterie” și derulează în jos pentru a găsi această informație.

În cazul modelelor mai vechi, această statistică nu este disponibilă nativ, dar poți utiliza aplicații de pe AppStore, cum ar fi coconutBattery pentru a verifica numărul de cicluri de încărcare.

Ce înseamnă un ciclu de încărcare a bateriei unui iPhone

Un ciclu de încărcare complet este definit ca utilizarea a 100% din capacitatea bateriei, chiar dacă nu are loc într-o singură sesiune. De exemplu, dacă folosești 50% din baterie, o reîncarci și apoi consumi încă 50%, acest lucru contează ca un ciclu complet.

Modelele mai noi de iPhone pot rezista până la 1.000 de cicluri înainte să apară probleme semnificative, ceea ce corespunde unei utilizări de aproximativ doi-trei ani în condiții reale.

Dacă sănătatea bateriei iPhone-ului tău sau a celui pe care vrei să-l cumperi scade sub 80% sau dacă numărul de cicluri depășește pragul de 1.000, ar trebui să iei în considerare înlocuirea acumulatorului pentru a menține performanța optimă a telefonului.

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