Împreună cu Georgina alerg după vedeta americană de la CBS, Nancy O’dell, spre poarta castelului Windsor. Prezentatoarea Entertainment Tonight va încerca să ne introducă la dineul nunții regale dintre Prințul Harry și Meghan. „Și-au uitat acreditările acasă. Fac parte din echipa mea”, minte vedeta, pentru noi. Nu are succes, dar apreciem oricum gestul. A făcut asta pentru Georgiana, stilista sa, și românca a încercat să mă ia și pe mine în horă. Ne distrăm pe seama întâmplării. Georgiana este la acest gen de evenimente ca peștele în apă. A lucrat pentru actori, pentru vedete TV, cântăreți faimoși. Și cu toate astea, a rămas cu picioarele pe pământ.

Are 40 de ani, dar pare de 25. E mereu cu zâmbetul pe buze, deschisă și modestă. A învățat asta și de la mentorul ei, Sam Mcknight, o somitate în domeniul coafurii. „Sam Mcknight este mentorul meu, el a fost stilistul Dianei. Și m-a inspirat foarte mult, m-a învățat că trebuie să fii foarte uman, trebuie să fii low key ca să ajungi undeva. Am fost la o expoziție a lui cu multe fotografii și povești din viața prințesei Diana. În mare, el a zis că a fost un om fantastic, cum știm cu toții, și că regretă mult că nu mai este printre noi”, povestește românca.

Georgiana a început să lucreze ca stilist de la 14 ani și la 19 a ajung în Marea Britanie. A urmat un masterat în coafură și acolo l-a întâlnit pe Sam Mcknight. Cumva, viața ei s-a învârtit în jurul apropiaților familiei regale. „Prima oară când am ajuns în Londra, aveam 19 ani și am fost angajată de o companie foarte mare de beauty și păr și profesorul meu a fost Ian Carmichael, este stilistul Reginei Elisabeta. Și eu nevorbind engleză, mă uitam la el învățam din cum îi mergeau mâinile. Nu înțelegeam glumele sau cursurile lui și se uita la mine: Miss Romania, do you understand me? (n.r.: Domnișoară România, înțelegi ce zic?) Și cu un zâmbet pe față îi ziceam: așa și-așa”, povestește cu umor Georgiana, stilista vedetelor.

Georgiana este căsătorită cu un britanic care este la fel de legat de țara noastră. Steve face documentare despre familia regală și istoria Angliei. Și ca o coincidență simpatică: ea este născută pe 14 noiembrie, în aceeași zi cu Prințul Charles, iar Steve pe 21 aprilie, de ziua Reginei.

Stilista vedetelor, despre culisele marilor evenimente

A învățat enorm în tot timpul în care a lucrat cu vedete, în care a făcut mai strălucitoare aparițiile de pe covorul roșu al marilor evenimente. Abia s-a întors de la Cannes pentru nunta regală. „La Cannes a fost foarte frumos, destul de scurt pentru că a trebuit să mă întorc pentru nunta regală. Am lucrat cu câteva VIP-uri în niște locații secrete, despre care nu am voie să spun nimic”, spune cu zâmbet stilistul. Fiindcă vedetele trebuie să își protejeze imaginea, și Georgiana trebuie să fie foarte discretă. Nu toți țin la lucrurile astea. Și cât vorbim, primește un mesaj de la actorul Michael Brandon: are nevoie de un tuns.

Georgiana a venit de la prima oră ca să aranjeze părul prezentatoarelor americane de la CBS. Poartă un troller cu accesorii necesare muncii ei. Și deși participă la unele dintre cele mai râvnite evenimente, rar se poate bucura de atmosferă: „Munca mea este extrem de solicitantă. Fără să îmi dau seama, bookingurile de film curg unul după altul, este destul de stresant câteodată că primești un telefon și într-o oră trebuie să fii într-un anumit loc. În general, nu îmi dau seama de evenimente, până nu termin jobul. Abia atunci mă uit în dreapta și în stânga și zic ce frumos a fost. Acum șapte ani am fost la nunta regală de la Buckingham dintre Kate și William. A fost un privilegiu extraordinar să fiu acolo și să fiu și aici azi. La Buckingham am lucrat cu Jane Seymour și cu Entertainment Tonight, care o să facă live-ul pentru USA”, mai povestește românca.

Profesia a purtat-o în toată lumea, pe platouri de filmare sau la shootinguri. Are o experiență care acum îi permite acum să țină și ea cursuri. Iar acum profit că suntem amândouă să-i cer o părere despre ținutele de la nunțile regale. „Eu mă uit din cap până în picioare, pentru că totul este un mic pachet. Dacă rochia este pompoasă, atunci părul trebuie să fie mai lejer, mai relaxat. Cred că se vor purta multe tiara’s și pălării. În general, englezoaicele se îmbracă în materiale florale, este un fel de garden party”, îmi explică stilistul.

Georgiana vine de trei-patru ori pe an în România. Are o casă în Transilvania unde scapă de programul nebun de la Londra. Iubește România și prin munca ei, o face iubită și de alții.