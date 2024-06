Pașii pentru a economisi inteligent

În 2023, rata inflației a fost 16%. Practic, ce aveam la începutul anului economisit, a pierdut 16% din valoare într-un singur an. Astfel încât, în ani de genul acesta, realizăm pe propria piele că nu este suficient doar să economisim, ci trebuie să și punem banii să producă ceva, să îi punem la treabă. Și să economisești inteligent înseamnă exact asta, să economisești și să îi pui și la treabă.

Primul pas, l-am spus, să economisim, deci să cheltuim mai puțin decât câștigăm. Ăsta e primul pas. Economisind, ajungem să strângem niște sume de bani. Pasul doi ar fi să ne facem un plan. Și ăsta e pasul care de multe ori este ignorat. De multe ori economisim și la un moment dat zicem, hai să fac ceva cu banii și mă duc direct la pasul trei: investiția. Dar dacă nu am un plan, greu să ajung și la un deznodământ favorabil pentru banii mei.

Deci, pasul doi ar fi să fac un plan. Iar lucrurile aici pot fi simplificate destul de mult. Trebuie făcut un plan bazat pe vârstă și destinația banilor, adică pentru ce economisesc? Economisesc pentru pensie, pentru viitorul copiilor, pentru zile negre, pentru diverse evenimente neprevăzute sau să-mi schimb mașina, casa, peste câțiva ani, etc. Odată ce am definite aceste câteva obiective, atunci pot să mă duc la pasul următor.

Pasul următor este orizontul de timp. Dacă economisesc pentru pensie, să spunem, înseamnă că am 25 de ani de orizont de timp în care eu pot să investesc acei bani. Dacă am pentru educația copilor, poate sunt doar 10 ani, pentru mașină doar 5 ani, etc. Așadar, mi-am fixat obiectivele, iar fiecare obiectiv vine cu un orizont de timp.

Apoi, mergem mai departe cu pasul următor: ce produs sau ce alocare este cea mai bună pentru acel orizont de timp? Și aici nu trebuie să reinventăm roata, lucrurile sunt destul de simple. Dacă orizontul de timp este de un an, atunci putem apela la un depozit bancar, titlul de stat, ceva pe termen foarte scurt, care să îmi dea certitudine. Dacă orizontul de timp este mai lung, de peste 10 ani, atunci cel mai mare risc e cel al inflației, să pierd puterea de cumpărare. Imaginați-vă ce înseamnă 4-5% inflație anuală timp de 10 ani. Pierd jumătate din valoare banilor, dacă nu câștig peste rata inflației.

Atunci, peste 10 ani, cel mai important este să am bani care să producă în active reale, productive. Ce înseamnă asta? Investiții în companii, business-uri care pot ține pasul cu rata inflației.

Pasul 3 este cum să fac implementarea. Cel mai bine este să investesc periodic. Adică lună de lună. De ce spun asta? Pentru că există de multe ori riscul să strâng o sumă de bani și decid să îi investesc pe toți odată. Dar se poate întâmpla oricând un eveniment neprevăzut. De exemplu, ne aducem aminte de războiul din Ucraina, care a pornit brusc. Se pot întâmpla evenimente neprevăzute și atunci ai un risc mare dacă ai investit o sumă mare de bani deodată. Și atunci, cel mai simplu este să investești constant.

Niciodată nu este prea târziu pentru economisire

Avem un exemplu foarte interesant. Peste 90% din averea lui Warren Buffett, care a fost mult timp cel mai bogat om din lume, a fost făcută după vârsta de 65 de ani. Deci niciodată nu este prea târziu. Din păcate, cu cât investesc mai târziu, ar trebui să economisesc mai mult, dacă vreau să-mi ating anumite obiective. Și ideal ar fi să încep cât mai timpuriu. Dacă se poate, de la primul salariu să pun chiar și 50 de lei, să-mi fac acest obicei de a pune deoparte și cumva să gândesc că banii ăștia sunt pentru mine, dar când o să fiu mai bătrân. Cu cât economisim mai devreme, cu atât e mai bine, dar oricum, niciodată nu e prea târziu.

Este bine să apelăm la profesioniști pentru a investi

Să ai un rezultat bun este o artă, o știință. An de an se decernează premiul Nobel pentru economie. Deci, este foarte bine să apelezi la cineva care face asta ca meserie, ca job. Pentru că altfel voi plăti mai mult din randament pentru oportunitățile pierdute.

Bineînțeles că pot să am noroc, să fac 50 de investiții și să am 5-10 bune. Însă statistic, să pot să fac asta timp de 30-40 de ani mai bine decât cineva care cu asta se ocupă 100% din timp, este destul de puțin probabil.

Personalizarea investițiilor

Să spunem că suntem apropiați de vârstă și poate avem și condiții similare în ceea ce privește familia. Dar poate eu sunt mai încrezător și mai optimist de fire și prefer să am o alocare mai mare în acțiuni. Și nu mă deranjează dacă o să am minus 30% pe portofoliu ăla, dorm liniștit, n-am nicio problemă. Pe de altă parte, poate avem un investitor care a avut niște experiențe neplăcute în trecut și poate o să zică, eu vreau maxim 40% acțiuni. Vreau mai multe titluri de stat, spre exemplu.

Profilul unui investitor inteligent

Dacă prețul unui activ scade, că este acțiune, că este titlul de stat cu 30%, înseamnă că este mai ieftin cu 30%. Ce ar trebui să fac? Să cumpăr. Dacă ceva crește cu 30%, înseamnă că s-a scumpit cu 30%. Ce ar trebui să fac în situația asta? Să iau în calcul să vând, că este mai scump. Deci asta ar fi, așa, simplificând. Ce se întâmplă în realitate? Fix invers. Dacă ceva scade cu 30%, mare majoritate vindem. De ce? Pentru că extrapolăm. Gândim că dacă a scăzut cu 30%, înseamnă că va mai scădea cu 30% și încă 30% și pot să pierd toți banii, hai să vând repede. Pe de altă parte, dacă ceva a crescut cu 30%, mi-a adus o bucurie, o să mai crească și la anul cu 30% și hai să investesc mai mult.

Deci facem de multe ori fix invers și asta ne pune într-o situație în care ne luăm niște riscuri foarte mari. Și aici mă întorc un pic la pasul 2, la plan. Dacă nu am un plan, o să mă las purtat de evoluțiile recente și o să ajung cu niște alocări total nepotrivite. Odată ce am planul, chiar dacă piața a crescut sau a scăzut, pot să mă întorc la acel plan și să iau decizii. Dacă nu am planul, o să mă las purtat de val, luând decizii bazate pe emoții. Și din păcate, marea majoritate a investitorilor pierd datorită lipsei unui plan.

