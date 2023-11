Am început astfel textul de astăzi, pentru că în cele ce urmează vom vorbi despre disciplina în investiții. Iar vestea bună este că dincolo de disciplina primară, formată de familie în primii ani de viață, omul se poate autodisciplina pe tot parcursul vieții.

Când aud de investiții, mulți încă se mai gândesc la câștiguri spectaculoase peste noapte ca la jocurile de noroc și la prăbușiri masive și pierderea întregului câștig. Și mai cred că investițiile vin însoțite de un stres continuu, care nu te lasă să dormi noaptea, și de o preocupare constantă de a-ți muta banii dintr-un loc în altul, ca să te ferești de o potențială pierdere sau să “vânezi” un câștig mai mare. Nimic mai fals!

Primul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă oricine se gândește să economisească inteligent investind este că nu suma pe care o pui deoparte este cea mai importantă, ci disciplina cu care faci, periodic (de exemplu lunar), acest lucru. Cu alte cuvinte, ca să investești nu-ți trebuie averea lui Elon Musk, dar ai nevoie de disciplina și determinarea unui sportiv de performanță.

Și ce mai trebuie să înțeleagă viitorul investitor este că ponderea disciplinei în procesul investițional este mai mare decât cea a sumei economisite. Poate părea paradoxal, dar am văzut oameni cu resurse financiare foarte limitate, care reușesc să pună deoparte bani lunar și să-și constituie o plasă de siguranță pentru viitor și am văzut oameni care aveau venituri cu mult peste medie, dar care nu aveau un leu investit. Acesta este exemplul cel mai bun că disciplina contează în mare măsură atunci când investim.

Întorcându-ne la analogia de mai sus, cu toții avem un sportiv preferat, pe care îl urmărim în competițiile internaționale și alături de care ne bucurăm atunci când câștigă. Este momentul cel mai important al vieții lui atunci când ia medalia de aur și urcă pe cea mai înaltă poziție a podiumului. Dar v-ați gândit vreodată ce se află, cu adevărat, în spatele unui astfel de succes? De cele mai multe ori, pentru un singur titlu în toată cariera, un sportiv se pregătește 10-15 ani. Cu determinare, cu perseverență, trecând peste durere, peste nereușite și fiind prezent zilnic la antrenamente, pentru a progresa.

Disciplină, determinare, anduranță. Sunt cuvinte care însoțesc cariera oricărui sportiv de performanță din lume. Și sunt concepte pe care ar trebui să le aibă în minte fiecare investitor la început de drum. Orice sportiv mare a fost, la început, un copil fără condiție fizică ce a luat de la zero antrenamentele. Care zi de zi, lună de lună, an de an a lucrat, cu disciplină și determinare, pentru a trăi momentul acela în care câștigă cel mai important trofeu din cariera sa.

Orice investitor mare a început cu investiții mici, prudente, dar recurente. Lună de lună, an de an, sumele economisite au crescut, iar randamentele au adus plusuri considerabile averii personale. Și, ca și în cazul sportivilor, disciplina este cea mai importantă în această ecuație.

Opinie Jan Pricop, director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF)

Acest articol este susținut de AAF și face parte din campania de educație financiară "Economisește inteligent". Pentru a înțelege mai multe despre economisire inteligentă și investiții, intrați pe www.economisesteinteligent.ro.



