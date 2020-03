Se întâmplă că ambulanța ajunge și stă la telefon pentru a înțelege unde să-l ducă pe tatăl tău. Pe care tu apoi nu-l mai vezi. Pe care tu nu-l mai poți saluta, nu-l mai poți auzi, nu-l mai poți îmbrăca, nu-i mai poți fi aproape.

Eu sunt un operator sanitar, am lucrat mulți ani și am făcut o teză despre însoțirea muribunzilor. Nu am putut nici măcar să-l însoțesc pe tatăl meu. A fost luat de lângă mine și mi-a fost înapoiat sigilat. Nu am putut nici măcar să-l vedem, pentru că eu și mama suntem în carantină.

Recomandări Șofer de autocar pe ruta România-Italia: “N-ar fi normal ca, dacă mă opresc din lucru, să mi se oprească și cheltuielile de acasă, cu întreținerea?!”

Iată ce li se întâmplă celor care cred că acest coronavirus nu face nimic, nu afectează tinerii. Nu este adevărat, am prieteni tineri care se luptă între viață și moarte.

Vreau să dau acest mesaj fără să mă lungesc prea mult, dar vreau să vă spun tuturor: Stați acasă! Stați acasă și încheiați activitățile.

Dacă statul nu are grijă de noi, să avem noi grijă.

Eu am închis și nu mai deschid, pentru că trebuie să am grijă de familia mea, de persoane.

Oameni buni, stați acasă!

Nu aș fi vrut să fac niciodată acest video, dar acum o las pe mama să vă salute. Vă salută de la distanță, pentru că nu mă pot apropia de ea, vreau să spun că au murit rudele noastre și a murit tatăl meu și eu nu am putut să o îmbrățișez pe mama, pe prietena mea, pe nimeni! Am trăit această durere singure! Singuri ca niște câini!

Recomandări Chirurg de la Floreasca, acuzat că ”şi-a înţepat deliberat” doi colegi cu seringa cu care lucrase la un pacient cu hepatită C

– Salută, mama!

– Vă salut pe toți! Aveti grijă de voi și atât, nu am cuvinte! Nu am vrut să… A mâncat, era bine. La 1 jumate era bine! Apoi s-a făcut albastru și nu l-am mai văzut! La revedere, oameni buni, la revedere, vă iubesc!

Așa sfârșim toți! Vă vor lua rudele și nu le veți mai vedea! Înțelegeți că trebuie să stați în casă!? În timp ce eu vorbesc cu voi, pe sub balconul mamei mele sunt oameni care se plimbă! Stați acasă! Stați acasă!!!”, a spus femeia.

De la izbucnirea epidemiei de coronavirus, în Italia, numărul total deceselor a depășit 460, iar cel al îmbolnăvirilor 9.100.

Citeşte şi:

Româncă stabilită în Lombardia, regiune închisă din cauza coronavirusului: „Suntem destul de îngrijorați! Străzile și magazinele sunt pustii”

Echipa antrenată de Cristi Chivu, afectată de coronavirus. Decizia luată de oficialii clubului Internazionale Milano

GSP.RO VIDEO Un cetățean din Roman a raportat la Poliție un ... polițist ce pândea cu radarul! A ieșit scandal

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2020. Peștii se simt din nou inspirați