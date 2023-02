Momentul tensionat s-a petrecut la finalul slujbei organizate marți, la ora 13.00, la Biserica Albă de pe Calea Victoriei, unde a fost depus sicriul filozofului încă de luni seară.

„Acum vom merge cu toții la Cimitirul Bellu, dorește să mai vorbească cineva?”, a întrebat preotul. Moment în care a răspuns Tom Șora: „Aș dori eu să vorbesc, sunt fiul lui Mihai Șora”. Bărbatul a luat apoi microfonul.

„Am venit aici pentru comemorarea tatălui meu. Nu am venit singur, am venit cu nepotul lui Mihai Șora, Alexandru, și cu strănepotul Nico, dar și în numele surorii mele, Sanda Șora, care nu a putut veni din motive de sănătate. Nu aș fi ținut această mică prelegere sau discurs dacă nu m-aș fi simțit obligat.

Am de spus niște lucruri care trebuie spuse. Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător. Și anume, o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu. Eu locuiesc – și cu toții locuim – în Germania. Sora mea, seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștiințat că a murit. Am aflat întâmplător”.

„Nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat”

Tom Șora a afirmat apoi că relația familiei cu filozoful care a murit la 106 ani „a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani”, fără să precizeze concret de către cine, dar dând de înțeles că de soția lui Mihai Șora.

„Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail. A fost blocată. Nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat”, a spus el.

Potrivit lui Tom Șora, a încercat în ultimii ani să ia legătura cu tatăl său, însă nu a reușit. Dar „acum trei ani, am venit neanunțat, când erau demonstrațiile din august 2019 și acolo, în Piață, am vorbit cu tatăl meu și printr-o minune am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă. Și acolo am vorbit”, a povestit el.

Rugat de preot să își oprească discursul după două minute

Tom Șora a continuat spunând că a sperat că relația se va normaliza și că va putea vorbi la telefon cu Mihai Șora, care „era lucid și se putea vorbi foarte bine cu el”.

„După vreo două săptămâni, când m-am întors în Germania, am dat telefon să văd ce mai face, cum îi merge. Imposibil, nu am mai putut vorbi cu el”, a mai spus el, moment în care preotul a intervenit și l-a rugat să găsească alt spațiu pentru a-și spune povestea, pentru că „suntem în biserică, este slujba de înmormântare”.

„Aveți dreptate. De acord. Dumnezeu să îl odihnească și cu tot respectul mă scuz pentru această întrerupere”, a încheiat Tom Șora.

Filozoful Mihai Șora a murit pe 25 februarie, la 106 ani și a fost înmormântat marți, 28 februarie, la Cimitirul Bellu din București cu onoruri militare. Soția lui Mihai Șora, Luiza Palanciuc, cu 56 de ani mai tânără, i-a fost alături în ultimii ani din viață, cei doi fiind căsătoriți din 2014.

