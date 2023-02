Mesajele de condoleanțe au început să curgă după mesajul de adio al partenerei sale de viață.

„Iubitule,

ai fost fericire pură: nu doar un om frumos, ci Frumusețea însăși, credința, nădejdea și dragostea, cum spune cuvântul apostolic. Și niciodată nu-ți voi fi îndeajuns de recunoscătoare pentru tot ce mi-ai dăruit timp de aproape două decenii. Tu m-ai scos de pe șinele destinului meu și m-ai legat ireversibil și armonios de al tău, cu o grație de care numai tu erai capabil și pe care nu mulți pământeni o pot cuprinde cu mintea sau cu inima.”

Încă nu știu cum va arăta ziua de mâine, nici toate cele care vor urma. E dincolo de puterea mea de acceptare. Unii oameni ar trebui să trăiască veșnic – nu numai în Rai, unde, negreșit, tu vei sta, ci și pe punctul acesta albastru, boțul de apă și humă care plutește în spațiu și pe care opt miliarde de alte făpturi omenești – dar niciuna ca tine – conviețuiesc, se ceartă sau se iubesc, se războiesc ori își sunt – unele, altora – sprijin.

E frig fără tine, iubitule.

Aziule”

Eseist și filozof, Mihai Șora s-a născut pe 7 noiembrie 1916, în comuna Ianova, din județul Timiș, în familia preotului ortodox Melentie Șora. Așa cum observa, în glumă, și filozoful, a venit pe lume în aceeași zi cu Revoluția din Octombrie din Rusia și s-a născut cu doi ani înainte ca România să sărbătorească Marea Unire de la Alba Iulia, din 1918.

Mihai Șora a avut un frate mai mare, Teodor, care a murit la vârsta de șase luni din cauza gripei spaniole.

„Am avut un frate mai mare, Teodor, născut în 1915. Toată copilăria am trăit-o sub aura lui, devenită instanţă formativă. De fiecare dată când făceam câte o năzbâtie, mama îmi spunea: «Todoraş nu ar fi făcut aşa ceva». Todoraş a murit la şase luni, de gripă spaniolă. Dacă ar fi fost vaccinat…”, a scris filozoful şi eseistul Mihai Şora, pe pagina sa de Facebook.

În 1934, a absolvit Liceul „Constantin Diancovici-Loga” din Timișoara, unde a studiat filosofia și limbile clasice, latina și greaca. Ulterior, a urmat cursurile Facultății de Filozofie din cadrul Universității din București (1934-1938), unde i-a avut profesori pe Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu și Mircea Eliade.

Mihai Șora se numără printre moraliștii de renume, precum Albert Camus, Nicolae Steinhardt, Jan Patocka, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca și Matei Călinescu.

Ca bursier al Guvernului francez, Șora a ajuns, în ianuarie 1939, la Paris. Aici a realizat, sub conducerea filosofului Jean Laporte, o teză despre „La notion de la grâce chez Pascal” (trad. „Noțiunea de grație la Pascal”).

În Capitala Franței, ajunge să se împrietenească rapid cu marii filozofi români aflați în exil în acea perioadă – Eugen Ionesco, Emil Cioran, Constantin Noica și Mircea Eliade. Cu Ionesco a legat o relație strânsă, la un moment dat fiind naș pentru fiica acestuia, Marie-France. Despre Noica spunea că ar fi ultimul mare filozof român, în vreme ce lui Eliade i-a tradus primele cărți în limba franceză.

În 1940, a fost nevoit să părăsească Parisul, care se afla sub amenințarea armatei naziste. Până în 1945, la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, a locuit la Grenoble, studiind la Universitatea „Jacques Chevalier”, unde a conceput prima sa carte „Du dialogue intérieur”, un eseu de antropologie metafizică, publicat în 1947, la Gallimard în colecția „Tânăra filozofie”.

Din 1945 până în 1948, a fost cercetător la Centre National de la Recherche Scientifique din Paris.

În toamna anului 1948, Mihai Șora a decis să se întoarcă în România. Influențele franceze stângiste, dar și efervescența antihitlerismului în anii postbelici l-au convins că nu ar trebui să se teamă noul regim comunist instalat la București – ba chiar a devenit membru al Partidului Comunist Francez. Aparenta democratizare a comunismului, filtrată prin presa occidentală, a fost un miraj, după cum avea să afle filosoful.

A descoperit rapid greutatea Cortinei de Fier, care căzuse peste estul Europei și peste România. În acea toamnă, Mihai Șora a hotărât să vină în țară. De dorul părinților și cu dorința de a-și aduce aici prietenii francezi cărora să le arate realizările socialismului. Ana Pauker, care se afla în fruntea PCR și a Ministerului de Externe, a aflat despre revenirea lui Șora și i-a schimbat planurile.

„În momentul în care am ajuns în ţară, am fost arestat. Am fost arestat în biroul Anei Pauker. Am fost arestat în sensul că mi s-a spus: «Dumneata rămâi aici!»”, își amintea scriitorul, într-un interviu pentru G4Media.