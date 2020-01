De Mihai Niculescu,

Potrivit sursei citate, în imagini se poate vedea cum avionul, aflat la mare depărtare, în aer, este lovit de un obiect ce ar putea fi o rachetă iraniană.

Momentul impactului are loc în apropiere de aeroportul din Teheran, iar zona este cea în care semnalul aeronavei a dispărut de pe radar.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT