La finalul Congresului extraordinar de la Palatul Parlamentului, unde a fost ales noul preşedinte al PNL, premierul Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă va face un pas în spate și va demisiona de la conducerea Guvernului și a Partidului Național Liberal, în cazul în care Parchetul General va stabili că a plagiat în teza de doctorat.

„Mai întâi de toate, nu am plagiat. Mi-am terminat teza între anii 1988-2001. Am susţinut-o în anul 2003, pentru că în anul 2002 am fost în misiune în teatrul de operaţii. Iar în momentul de faţă, lăsăm instituţiile să-şi prezinte concluziile asupra acestui subiect, după care voi lua o decizie”, a spus Nicolae Ciucă.

„Sigur, am onoarea şi demnitatea să pot să iau o decizie în acest sens”, a adăugat premierul.

Întrebat din nou dacă ia în calcul demisia, noul președinte PNL a răspuns: „În acel moment, voi lua decizia exact cum v-am spus, în conformitate cu principiile mele de onoare şi demnitate”.

Press One: O treime din teză, copiată

Jurnalista Emilia Șercan a scris în PressOne, pe 18 ianuarie, că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în cel puțin 42 de pagini din totalul de 138 în lucrarea de doctorat pe care a susținut-o în 2003 la Universitatea Națională de Apărare Carol I (UNAp).

Potrivit investigației, cel puțin 19 pagini sunt plagiat din două teze de doctorat susținute anterior la UNAp, una dintre ele coordonată chiar de îndrumătorul premierului. Pe lângă cele două teze, conform investigației, Ciucă a preluat conținut și din două cărți.

Recomandări Candidatul de extremă dreaptă din Franța pune la îndoială morții din Bucha folosind exemplul Revoluției de la Timișoara, fără să amintească însă cei 70 de morți din Banat

În replică, Ciucă a transmis că el consideră că a „realizat lucrarea conform cerințelor legale existente la acea vreme” și a precizat că a cerut verificarea propriei teze.

Parchetul General a deschis pe 10 februarie un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem, după o plângere în care se reclama faptul că Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat.

Pe 22 martie, PressOne a scris că premierul liberal a blocat în justiţie analiza de plagiat a tezei sale de doctorat.

GSP.RO VIDEO Momentul în care Aleksandr Lukașenko este accidentat. Președintele Belarusului a fost lovit în fața

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Soldatul e în misiune" Cum ar ascunde Rusia pierderile de vieți omenești din Ucraina

HOROSCOP Horoscop 10 aprilie 2022. Taurii se zbat ca să scape de senzația că persoane din familie le limitează capacitatea de a acționa

Știrileprotv.ro Băsescu: Politica Rusiei îmi este bine cunoscută. 'Astăzi toacă Ucraina' cu banii de la Olanda și Germania

Orangesport.ro Răzbunarea oligarhului pedepsit de Putin. A dezvăluit următoarele 3 ţări europene atacate de Rusia: "Societatea rusă se pregăteşte"

PUBLICITATE RUXX: ce se întâmplă când vine viața peste tine