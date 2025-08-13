Niciun loc disponibil

Acest incident subliniază importanța unei planificări minuțioase și a luării în considerare a tuturor factorilor, chiar și a celor aparent minori, atunci când se organizează evenimente de mare anvergură, cum ar fi un summit prezidențial. Situația din Alaska demonstrează că, uneori, chiar și cele mai puternice guverne se pot confrunta cu provocări logistice neașteptate.

Când unii oficiali din Alaska au aflat că Trump şi Putin vor veni, câţiva au început să contacteze aliaţii preşedintelui cu o propunere: ar putea fi locuinţele lor o opţiune? Nu este clar dacă aceste oferte au fost luate în considerare de către oficialii Casei Albe, care au sunat la locaţii din Juneau, capitala statului, împreună cu Anchorage şi Fairbanks, potrivit News.ro.

În cele din urmă, organizatorii summitului au ajuns curând la concluzia că singurul oraş din acest stat imens care oferea opţiuni viabile pentru summit era Anchorage. Aici,doar baza militară Elmendorf-Richardson, aflată la marginea nordică a oraşului, îndeplinea cerinţele de securitate pentru această întâlnire istorică, deşi Casa Albă nu dorea ca liderul rus şi anturajul său să fie găzduiți într-o facilitate militară americană.

Oficiali ai Casei Albe au anunțat încă că întâlnirea celor doi lideri va avea loc vineri acolo.

Prima întrevedere a celor doi șefi de stat

Acest lucru subliniază graba actuală de a stabili detaliile întâlnirii de vineri, prima întâlnire dintre liderii de vârf ai SUA şi Rusiei în mai bine de patru ani.

În prezent, summitul este încă în curs de pregătire. Secretarul de stat Marco Rubio şi ministrul de Externe Serghei Lavrov, oficiali de top ai celor două state, au discutat marţi „anumite aspecte ale pregătirii”, potrivit ministerului rus de Externe.

De obicei, un summit cu miză mare cu un adversar al SUA ar fi precedat de negocieri ample privind agenda şi rezultatele. Însă Trump a declarat că abordează întâlnirea ca pe o sesiune de testare, fără prea multe aşteptări cu privire la modul în care va decurge. Marţi, Casa Albă a calificat-o drept o „sesiune de ascultare”.

„Preşedintele simte că trebuie să-l privească pe acest om de cealaltă parte a mesei. Trebuie să-l vadă faţă în faţă. Trebuie să-l asculte în particular. Trebuie să-l evalueze uitându-se la el”, a declarat Rubio, marţi dimineaţă, într-un interviu radio cu Sid Rosenberg. În acest mod, el a oferit o explicaţie privind motivul pentru care cele cinci convorbiri telefonice cunoscute ale lui Trump cu Putin din acest an nu ar fi suficiente pentru a determina intenţiile liderului rus.

Zelenski ar putea fi forțat să demisioneze

Liderul rus Vladimir Putin nu intenționează să-și atenueze obiectivele de război în Ucraina și urmărește mai ales să impună un regim-marionetă la Kiev, iar cedările teritoriale fac parte din pașii spre acest scop, relatează The Telegraph.

În februarie, când Vladimir Putin a discutat pentru prima dată cu președintele american Donald Trump despre parametrii unui acord de pace în Ucraina, ideea organizării de alegeri pentru un armistițiu părea o modalitate realistă pentru liderul rus de a-l înlătura de la putere pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Dar pe măsură ce lunile au trecut, liderul republican de la Casa Albă a părut să se îndepărteze ușor de capcanele întinse de regimul de la Moscova și să încline în favoarea Kievului. Aparenta schimbare de direcție a Casei Albe a pus într-o oarecare dificultate Kremlinul, care nu a mai putut emite ultimatumuri.









