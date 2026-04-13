„Trebuia să servească drept scenă pentru cineva care se comportă ca un rege”, a observat jurnalistul.

Cu toate acestea, decizia de a convoca susținătorii la Budapesta a fost una controversată, având în vedere că mulți locuitori ai capitalei s-au opus acestei inițiative.

De-a lungul campaniei, premierul a adoptat o serie de strategii pentru a-și menține susținerea, inclusiv atacuri împotriva adversarilor politici și apeluri la sprijin din partea liderilor autoritari străini.

În ciuda zvonurilor privind o posibilă tentativă de asasinat, evenimentul s-a desfășurat fără incidente majore. Totuși, Orbán părea tensionat și slăbit.

„Vocea lui era răgușită și fragilă. Părea obosit, ca și cum abia s-ar fi putut ține în picioare”, a mai menționat Kauschanski. Imaginea oferită de liderul ungar contrasta puternic cu cea a carismaticului student de odinioară, semnalând o schimbare semnificativă în postura sa politică.

Maghiarii au fost chemați ieri la vot pentru a-și alege noul parlament, într-un scrutin considerat crucial atât pe plan intern, cât și internațional. Cu ochii ațintiți asupra rezultatului sunt nu doar Uniunea Europeană, ci și Statele Unite și Rusia, iar bătălia s-a dat între Viktor Orban, reprezentantul Fidesz și actualul premier, respectiv Peter Magyar, din partea partidului Tisza.

