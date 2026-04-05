La sfârșitul lunii martie, la invitația Ambasadei României în Japonia, Viorel a participat la Festivalul de Tradiții „Rokusan” – Mărțișor 2026, în Tokyo. Tânărul muzician a mai susținut și alte concerte în Japonia, bucurându-se de aprecierea publicului.

Viorel Papuc a fost invitat de ambasadorul României în Japonia în luna martie pentru a participa la Festivalul de Tradiții „Rokusan".

Mai stăpânește cimpoiul, fluierul și cavalul

La festivalul din Japonia, organizat de ICR Tokyo, Ambasada României și Primăria Minato City din Tokyo, Viorel Papuc a cântat la nai, cimpoi, caval și fluier, alături de maestrul Jan Mocanu la acordeon. Artist de anvergură internațională, Jan Mocanu a fost membru de bază al Ansamblului „Rapsodia Română” și colaborator al Orchestrei „Ciocârlia”.

Tânărul naist român a început studiile muzicale de la vârsta de 8 ani și interpretează muzică tradițională românească, muzică veche (inclusiv lucrări de Anton Pann), muzică clasică, internațională, de film, bizantină, religioasă și gregoriană. Este un artist poliinstrumentist, pe lângă nai stăpânind cimpoiul, fluierul și cavalul.

Viorel Papuc studiază de la vârsta de 8 ani.

„Am descoperit muzica la școala Waldorf, unde mi s-a pus în mână pentru prima oară un blockflöte (flaut dulce, flaut german tip recorder). Acolo mi-am descoperit talentul și pasiunea pentru muzică. Mai târziu am ales naiul, din dragoste pentru acest instrument deosebit. Am început să cânt de la vârsta de opt ani și de atunci, muzica a devenit o parte esențială din viața mea. La nai m-au atras frumusețea, profunzimea emoțională și sensibilitatea instrumentului.

Naiul poate reda emoții pe care cuvintele nu le pot exprima, iar acest lucru m-a fascinat încă de la început. Relația mea cu naiul este una profundă și intimă. Este un instrument care cere răbdare, atenție și respect, dar care oferă emoții nemărginite. Prin nai pot transmite ceea ce cuvintele nu pot exprima, iar muzica lui devine vocea sufletului meu”, a declarat Viorel Papuc pentru Libertatea.

Premiat la concursuri de prestigiu

În prezent, acesta studiază la Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad și la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și este membru al Orchestrei de Tineret a Ansamblului „Cindrelul-Junii Sibiului”. Până acum, Viorel Papuc a colaborat cu orchestre renumite, inclusiv cu maestrul Nicolae Botgros și orchestra „Lăutarii” din Chișinău.

Viorel Papuc alături de maestrul Nicolae Botgros.

În luna martie, Viorel Papuc a câștigat la Piatra-Neamț marele premiu la a 36-a ediție a Festivalului-concurs naţional de muzică populară pentru copii şi tineri „Florile Ceahlăului”, concurs la care au participat peste 80 de artiști din toată țara. Juriul a fost prezidat de către cunoscutul etnomuzicolog Elise Stan, alături de specialiști din domeniul muzicii și culturii tradiționale.

Este un nou premiu major câștigat de Viorel Papuc, care are în palmares, la competiții majore, Premiul I la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2024, Premiul I la Festivalul Internațional al Cântecului Popular Românesc „Maria Lătărețu” 2024 și marele trofeu la Festivalul „Dumitru Fărcaș”.

Influențat profund de Gheorghe Zamfir

Tânărul naist mărturisește că „Doina de jale” a maestrului Gheorghe Zamfir este o piesă pe care o interpretează cu emoție, fiecare notă purtând o poveste.

„Multe dintre melodiile maestrului Gheorghe Zamfir m-au emoționat, pentru că este un artist cu o sensibilitate aparte. Dar melodia «The Lonely Shepherd» m-a impresionat profund de prima dată când am auzit-o, acum 10 ani, și de atunci rămâne una dintre cele mai emoționante pentru mine”, spune Viorel Papuc.

Practic, muzica este mereu alături de Viorel Papuc: „Studiez zilnic mai mult de cinci ore; dacă nu ascult muzică, cânt; dacă nu cânt la nai, studiez celelalte instrumente aerofone – cimpoi, caval și fluier; iar dacă nu cânt la celelalte instrumente, mă întorc la nai. În plus, am lecții cu domnul profesor doctor dr. Ștefan Popescu și primesc sfaturi și colaborări de la maeștri consacrați ai muzicii populare”.

Viorel l-a întâlnit pe maestrul Gheorghe Zamfir în contextul concertului extraordinar „Gheorghe Zamfir și prietenii” din 21 septembrie 2018, în Piața Constituției, București, un spectacol dedicat carierei sale și Centenarului Marii Uniri.

„Atunci mi-a spus că sunt pe drumul cel bun, iar cuvintele și atitudinea sa față de muzică m-au influențat profund. Am un nai semnat de Gheorghe Zamfir, realizat de firma Preda în colaborare cu marele artist român, după modelul unic al naiurilor maestrului”, dezvăluie Viorel Papuc.

Tatăl – un model pentru copii

Copilăria n-a fost mereu senină, ușoară pentru Viorel Papuc. Tatăl său l-a crescut singur pe el și pe cei doi frați de când erau mici. Iar asta l-a motivat să lupte și mai mult în viață: „Eforturile tatălui meu au fost o sursă imensă de motivație. El a crescut trei copii singur și mi-a transmis valoarea muncii, a sacrificiului și a perseverenței. Dorința de a-l face mândru m-a împins mereu să dau tot ce e mai bun în muzică și în viață”.

Și frații săi au pasiuni artistice. Fratele cel mijlociu, Iulian Cornelius, este pictor și poet, iar fratele cel mic, Cesar Petronius, este toboșar. „Suntem toți legați prin artă și creativitate”, mai spune Viorel Papuc.

Pentru tânărul naist originar din Curtea de Argeș, toate concertele au fost speciale și fiecare a avut un impact emoțional puternic. Totuși, un concert cu totul deosebit a fost cel pe care l-a susținut pe 29 martie 2026 în Tokyo, la invitația Ambasadei României, în cadrul Festivalului de Tradiții „Rokusan” – Mărțișor 2026.

Cel mai mare vis al lui Viorel Papuc este să ducă muzica tradițională românească pe scenele internaționale și să facă cunoscută frumusețea naiului, inspirând generațiile viitoare să iubească și să păstreze folclorul autentic.