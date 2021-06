Viorica de la Clejani a răbufnit în direct la TV după problemele fiului său. „Ce a făcut Fulgy așa grav?”

Viorica și Ioniță de la Clejani au fost invitați la „Neatza cu Răzvan și Dani” pentru a-și promova noua piesă. Cei doi au cântat alături de taraful lor, iar după aceea, Răzvan Simion nu s-a ferit și i-a întrebat pe cei doi cum sunt având în vedere problemele recente ale lui Fulgy. Fiul lor a ajuns în repetate rânduri la Poliție în ultima perioadă, a fost prins și drogat la volan și a rămas fără permis.

Cântăreața a răbufnit și a dezvăluit că ea, indiferent de toate, își va proteja fiul.

„Este foarte greu cel puțin pentru mine. Sunt mama lui. Am spus și repet. O să am grijă de el până o să închid ochii pe acest pământ.

E băiatul meu, e copilul meu și sunt mama lui. Mie nu mi-e frică pe lumea asta decât de Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu dau explicații și am să am grijă de băiatul meu ca de ochii mei din cap.”, a declarat Viorica de la Clejani în această dimineață la Antena 1.

Ioniță de la Clejani a intervenit și el și a menționat că acestea sunt metodele lui Fulgy de promovare.

„Pentru noi, Fulgy este copilul nostru. Îmi este greu să îl conving pe Fulgy ca el să aleagă alt mijloc de promovare decât ceea ce consideră el. Fulgy s-a uitat la artiștii internaționali și urmărește ce fac ăia. Vorbim despre Snoop Dog, Kardashian și Cardi Bi. S-a dus în zona lor și stilul lor de a se promova.”, a declarat artistul.

Tot el a mai povestit și despre un moment tată-fiu. „El a venit și mi-a spus mie: Când am făcut muzică clasică, a vorbit cineva de mine? Și studiam patru ore pe zi. Când am făcut emisiunea mea online, a vorbit cineva despre mine? Acum sunt în trending, ia uite câte vizualizări am.

Eu nu sunt de acord cu felul ăsta de promovare pentru că noi nu trăim în America. Noi trăim în România. Nu e singurul copil care greșește, noi suntem alături de el”, a concluzionat Ioniță de la Clejani.

Soția Viorica a ținut neapărat să mai intervină încă o dată în discuție și cu vocea ridicată s-a întrebat ce a făcut Fulgy, fiul ei, așa de grav.

„Tot timpul au fost și lucruri urâte, dar tot timpul, ca în România, gunoiul trebuie să îl pitești sub preș. Trebuie să minți, dacă poporului ăstuia îi pui adevărul, nu îi convine. Trebuie să minți.

Nu mai bine mă ocup eu de el și îmi salvez copilul și îl duc pe drumul cel bun și gata? Ce a făcut Fulgy așa grav? Normal, eu sunt mama lui.”, a mai declarat cântăreața în direct la TV.

