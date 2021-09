„Pentru că România dispunea în acele luni de puține doze de vaccin, am propus prioritizarea celor două categorii și întârzierea vaccinării “esențialilor” până în luna martie”, precizează Vlad Voiculescu.

Fostul ministru scrie că președintelui Iohannis i-a transmis că „este decizia premierului”, în timp ce Florin Cîțu a respins-o și a preferat ca în etapa a doua să intre categoria denumită „esențialii”.

„Inițial am încercat să rezolv intern, fără scandaluri publice care uneori ajung să facă mai rău – şi o vreme am fost convins că voi reuşi să obțin ceva atât de firesc şi necesar. Nu s-a întâmplat, iar în 27 ianuarie am criticat şi public, în conferință de presă, faptul că nu au fost prioritizați doar cei care trebuie: bătrânii, bolnavii”, afirmă Vlad Voiculescu.

Mai mult, fostul ministru acuză premierul că a încercat să acopere dezvăluirile despre persoanele care au sărit rândul pentru a se vaccina înainte de etapa populației generale.

„Decizia premierului o cunoaștem deja: au fost prioritizați “esențialii”, nu bătrânii, nu bolnavii, iar când Ministerul Sănătății a devoalat dimensiunea problemei publicând datele privind alocarea vaccinurilor, a trimis Corpul de Control și cei deranjați au orchestrat o campanie media de defăimare împotriva echipei mele”, mai precizează Voiculescu.

„Până astăzi, 94,5% din decese sunt din rândul celor bolnavi (cu comorbidități), 85.8% din decese sunt din rândul celor bătrâni, aproape toți (92%) nevaccinați. O parte dintre acești oameni ar fi putut fi salvați”, conchide fostul ministru al Sănătății.

Campania de vaccinare a început în România pe 27 decembrie cu medicii și angajații din sistemul sanitar, iar din 15 ianuarie a fost deschisă pentru persoanele de peste 65 de ani, cele aflate în evidență cu boli cronice și angajații din domenii esențiale. Din 15 martie, vaccinare a devenit diponibilă pentru populația generală

„Din categoria persoanelor care deservesc activități esențiale fac parte personalul din domeniul Apărării, ordine publică, siguranță națională, autoritate judecătorească, personalul din sectorul economic vital, cum ar fi procesare, distribuție alimente, pâine, lactate, legume, apă, centrale electrice (transport și distribuție) , medicamente și materiale sanitare, transport de persoane și mărfuri, personalul din învățământ, poștal și curierat, salubritate și deșeuri, personalul din înaltele instituții ale statului (Parlament, președinție), culte religioase”, afirmat, atunci, Valeriu Gheorghiță.

Vlad Voiculescu a fost demis din fruntea Ministerului Sănătății pe 14 aprilie, când premierul Florin Cîțu la o zi după ce în Monitorul Oficial au apărut noile criterii privind carantinarea localităților. Demiterea lui Voiculescu are loc la două zile după incidentul tragic de la „Victor Babeș”, unde trei bolnavi de COVID au murit după o pană de oxigen la TIR-ul ATI din curtea spitalului, și la cinci zile după scandalul evacuării pacienților de la Spitalul de Ortopedie Foișor, transformat peste noapte în spital COVID.





Citeşte şi:

Pacienții din două spitale bucureștene, externați pentru a face loc celor cu COVID. Aceeași situație, și la Maternitatea Bucur

Cîmpeanu, după decizia de a nu închide școlile: „Nu copiii sunt responsabili de sănătatea părinților și bunicilor nevaccinați”

Ministrul sănătății: Vârful valului 4 va fi la mijlocul lui octombrie. Pot fi până la 20.000 de cazuri pe zi

PARTENERI - GSP.RO Scandal în paradis! Mama lui Cristiano Ronaldo rupe tăcerea și spune totul despre Georgina

Playtech.ro Monica Pop aruncă bomba. De ce a explodat, de fapt, numărul cazurilor de Covid-19: „Omul trebuie să știe lucrurile astea”

Observatornews.ro Ultimele imagini cu Sarah Everard în viață. Momentul răpirii, sub pretextul ”restricțiilor Covid”, surprins de camere de bord din trafic

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2021. Balanțele vor avea ocazia să privească cu alți ochi, mai detașați, anumite probleme neînțelese

Știrileprotv.ro SUA, în pragul unei catastrofe fără precedent. Ar fi pentru prima dată în istorie când se întâmplă asta

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Vezi ce concurs a organizat Salatini si ce premii a oferit!