Cuprins:
„Care este Putin? Sau nu e niciunul?”
Primul adjunct al ministrului de externe ucrainean și ambasador la ONU, Serhii Kîslîția, a analizat fotografiile recente ale lui Putin, sugerând că un dublură a dictatorului rus ar fi putut participa la întâlnirea cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff..
Diplomatul a făcut această observație pe pagina sa de Facebook, unde a comparat o fotografie a lui Putin de la întâlnirea cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, de săptămâna trecută, cu o imagine de la întâlnirea cu Steve Witkoff.
Găsiți 10 sau mai multe diferențe. Putin cu Lukașenko, săptămâna trecută, și Putin, astăzi (n.r. miercuri, 6 august, cu Witkoff. Unde este, de fapt, Putin? Sau nu e niciunul?
Și foștii colegi de școală se îndoiesc
Anul trecut, în timpul vizitei din Ciukotka, districtul autonom Orientul Îndepărtat, Vladimir Putin, a declarat că foștii colegi de școală și de universitate nu cred că este cu adevărat el când se întâlnesc.
- În urma vizitei emisarului special american Steve Witkoff la Moscova, preşedintele american Donald Trump le-a transmis mai multor lideri europeni că urmează să se întâlnească personal cu Vladimir Putin poate chiar săptămâna viitoare, după care să organizeze o întâlnire în trei cu preşedintele ucrainean. Witkoff a fost primit de Putin la Kremlin cu două zile înainte de expirarea termenului-limită dat de Trump liderului rus pentru oprirea războiului din Ucraina.
Aceste comentarii vin în contextul unor speculații mai ample despre posibila utilizare a dublurilor de către Putin.
O dublură sau mai multe
Seful Direcției Principale de Informații, Kîrîlo Budanov, a sugerat, anterior, că liderul de la Kremlin are cel puțin trei astfel de înlocuitori.
În schimb, fostul adjunct SBU, Viktor Iahun, consideră că „Putin are cel mult o singură dublură”, subliniind dificultatea pregătirii mai multor înlocuitori.
Activistul rus pentru drepturile omului, Mark Feighin, a susținut că „Putin într-adevăr are o dublură, dar aceasta nu îl înlocuiește la evenimente publice.
În 2020, într-un interviu pentru agenția de stat TASS, Vladimir Putin a spus că nu are sosie, mărturisind, însă, că, la începutul anului 2000, i s-a propus utilizarea sosiei ca măsură de securitate, dar că a refuzat. Kremlinul a negat, în mai multe rânduri, că președintele are o dublură.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.