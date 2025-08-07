„Care este Putin? Sau nu e niciunul?”

Primul adjunct al ministrului de externe ucrainean și ambasador la ONU, Serhii Kîslîția, a analizat fotografiile recente ale lui Putin, sugerând că un dublură a dictatorului rus ar fi putut participa la întâlnirea cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff..

Diplomatul a făcut această observație pe pagina sa de Facebook, unde a comparat o fotografie a lui Putin de la întâlnirea cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, de săptămâna trecută, cu o imagine de la întâlnirea cu Steve Witkoff.

Găsiți 10 sau mai multe diferențe. Putin cu Lukașenko, săptămâna trecută, și Putin, astăzi (n.r. miercuri, 6 august, cu Witkoff. Unde este, de fapt, Putin? Sau nu e niciunul?

Și foștii colegi de școală se îndoiesc

Anul trecut, în timpul vizitei din Ciukotka, districtul autonom Orientul Îndepărtat, Vladimir Putin, a declarat că foștii colegi de școală și de universitate nu cred că este cu adevărat el când se întâlnesc.

În urma vizitei emisarului special american Steve Witkoff la Moscova, preşedintele american Donald Trump le-a transmis mai multor lideri europeni că urmează să se întâlnească personal cu Vladimir Putin poate chiar săptămâna viitoare, după care să organizeze o întâlnire în trei cu preşedintele ucrainean. Witkoff a fost primit de Putin la Kremlin cu două zile înainte de expirarea termenului-limită dat de Trump liderului rus pentru oprirea războiului din Ucraina.

Aceste comentarii vin în contextul unor speculații mai ample despre posibila utilizare a dublurilor de către Putin.

O dublură sau mai multe

Seful Direcției Principale de Informații, Kîrîlo Budanov, a sugerat, anterior, că liderul de la Kremlin are cel puțin trei astfel de înlocuitori.

În schimb, fostul adjunct SBU, Viktor Iahun, consideră că „Putin are cel mult o singură dublură”, subliniind dificultatea pregătirii mai multor înlocuitori.

Activistul rus pentru drepturile omului, Mark Feighin, a susținut că „Putin într-adevăr are o dublură, dar aceasta nu îl înlocuiește la evenimente publice.

În 2020, într-un interviu pentru agenția de stat TASS, Vladimir Putin a spus că nu are sosie, mărturisind, însă, că, la începutul anului 2000, i s-a propus utilizarea sosiei ca măsură de securitate, dar că a refuzat. Kremlinul a negat, în mai multe rânduri, că președintele are o dublură.





