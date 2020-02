De Cristian Anton,

”A fost exprimată o idee, dar am refuzat să folosesc dublurile. A fost în cei mai grei ani ai luptei împotriva terorismului” provenind din Caucazul de Nord, a afirmat el în interviul pentru TASS.

Potrivit preşedintelui rus, ideea era ca sosia sa să-l înlocuiască în activităţile şi în locurile cele mai periculoase unde s-ar fi deplasat.

Acesta nu este un subiect nou, în decembrie 2001, o femeie i-a adresat preşedintelui aceeaşi întrebare în timpul unei transmisiuni în direct pe canalele de televiziune ORT şi RTR.

În august 2000, şeful de atunci al Serviciului Federal de Protecţie (FSO), Evgheni Murov, a spus că Putin nu are niciun fel de sosie şi că toate speculaţiile pe acest subiect nu sunt decât ”mituri şi aiureli”.

Şeful FSO (Federalnaia Slujba Ohranî), serviciul care asigură protecţia înalţilor demnitari de la Kremlin, inclusiv a preşedintelui rus, a recunoscut însă că serviciile de informaţii analizau în perioada respectivă frecvent posibile ameninţări la securitatea şefului statului provenind din partea teroriştilor.

Cu toate acestea, recurgerea la sosie ar fi fost ca o recunoaştere că sistemul de securitate al preşedintelui nu este satisfăcător, lucru care – potrivit lui Murov – era departe de realitate.

În interviu, Putin s-a referit şi la relaţia sa specială cu dispozitivele mobile moderne, menţionând că este imposibil să opreşti dezvoltarea tehnologică.

Preşedintele rus a spus în glumă că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor nu i-a provocat disconfort, deoarece ”nu se foloseşte” de aceste aparate noi.

”Pur şi simplu am alte posibilităţi”, a spus el, menţionând că foloseşte uneori smartphone-ul atunci când vreun subordonat îi oferă un telefon mobil, dar este ceva care nu se întâmplă foarte des.

”Mi se pare mai practic să utilizez telefonul special de comunicare, ridic receptorul şi sunt conectat cu orice abonat”, a explicat preşedintele rus.

Cine sunt magistraţii care au decis că o fetiţă de 11 ani poate consimţi sexul cu un bărbat de 52 de ani

3.210 de cetăţeni din Italia au intrat în ultimele 24 de ore în România. Orban cere listele de pasageri

Ludovic Orban anunţă că Nicuşor Dan este candidatul PNL la Primăria Capitalei: „Într-un fel, am făcut un sacrificiu”