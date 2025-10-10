Comitetul Nobel decisese deja: premiul mergea către Maria Corina Machado

Potrivit anunțului oficial de la Oslo, Comitetul Nobel norvegian a hotărât luni, cu două zile înainte de semnarea acordului Israel–Hamas, ca Premiul Nobel pentru Pace 2025 să fie acordat opozantei venezuelene Maria Corina Machado. Ea a fost aleasă „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice și pentru lupta sa de a asigura o tranziție pașnică de la dictatură la democrație”.

„Primim mii și mii de scrisori în fiecare an de la oameni care doresc să spună ce anume, pentru ei, duce la pace”, a explicat Jorgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel. „Ne bazăm decizia doar pe munca și voința lui Alfred Nobel.”

Acordul Israel–Hamas a venit prea târziu pentru Trump

Donald Trump a fost cel care a intermediat un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, punând capăt unui conflict care dura de peste doi ani. După semnarea acordului, pe străzile din Tel Aviv și din Gaza au avut loc manifestații de bucurie, iar unii oameni scandau „Premiul Nobel pentru Trump!”.

Însă în momentul în care pacea a fost anunțată, decizia de la Oslo era deja luată. Astfel, Trump a pierdut la limită o distincție la care visa de mai mulți ani.

O obsesie veche: „Îl merit, dar nu mi-l vor acorda niciodată”

Premiul Nobel pentru Pace a fost o adevărată obsesie personală pentru Donald Trump. În ultimii ani, el a revendicat meritele pentru medierea mai multor conflicte internaționale: între India și Pakistan, Cambodgia și Thailanda, Egipt și Etiopia, Serbia și Kosovo, Rwanda și Congo, dar și pentru reducerea tensiunilor dintre Rusia și Ucraina.

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel”, declara Trump în 2024, de la tribuna ONU. Iar în iunie 2025, pe rețeaua sa Truth Social, scria dezamăgit: „Orice aș face, nu voi primi premiul Nobel.”

Lideri și state care i-au susținut nominalizarea

De-a lungul timpului, mai mulți lideri străini au cerut oficial ca Trump să fie nominalizat. Pakistanul și premierul israelian Benjamin Netanyahu au trimis recomandări Comitetului Nobel, iar Forumul Familiilor, o organizație a rudelor ostaticilor deținuți de Hamas, a cerut acordarea premiului pentru „determinarea sa de a aduce pacea”.

Senatorul republican Andy Barr, din Kentucky, l-a nominalizat oficial în scrisoarea sa către Oslo, argumentând că „niciun lider mondial nu a făcut mai mult pentru a promova pacea și prosperitatea globală decât Donald Trump”.

Până și Albert Bourla, șeful gigantului farmaceutic Pfizer, a spus recent că Trump „merită distincția” pentru sprijinul oferit în timpul dezvoltării vaccinului anti-COVID-19.

A primit critici din Iran până în Groenlanda

Criticii săi au însă o listă lungă de motive pentru care Trump nu ar fi trebuit să fie considerat un „om al păcii”. Printre acestea se numără bombardarea instalațiilor nucleare iraniene din iunie, declarațiile despre cumpărarea Groenlandei de la Danemarca, dar și propunerea sa de a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul de Război.

Experții în relații internaționale spun că liderul de la Casa Albă „exagerează rolul său” în unele negocieri diplomatice și că multe dintre așa-numitele sale medieri „nu au avut un impact real asupra păcii mondiale”.

Rivalitatea cu Barack Obama

Donald Trump a văzut mereu Premiul Nobel pentru Pace și ca pe o formă de rivalitate directă cu Barack Obama, laureatul din 2009.

„Dacă m-aș fi numit Obama, aș fi primit Premiul Nobel în zece secunde”, spunea el. Până acum, doar patru președinți americani au primit distincția:

Theodore Roosevelt (1906)

Woodrow Wilson (1920)

Jimmy Carter (2002)

Barack Obama (2009)

În 1973, premiul a fost acordat și fostului secretar de stat Henry Kissinger, o alegere extrem de controversată la acea vreme.

O sursă apropiată lui Trump a declarat pentru presa americană președintele SUA ar putea fi luat în considerare pentru ediția din 2026, în funcție de efectele reale ale acordului Israel–Hamas și de alte posibile inițiative diplomatice.

