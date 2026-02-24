Vladimir Putin (73 de ani) a adresat luni un mesaj tradițional de Ziua Apărătorului Patriei, sărbătorită pe 23 februarie în Rusia. De patru ani încoace, acest mesaj este rostit în ajunul zilei de comemorare a lansării invaziei la scară largă din Ucraina.

În acest an, liderul de la Kremlin a ales să pună accent pe laude la adresa soldaților, numindu-i „coloana vertebrală a statului”, precum și pe ideea dezvoltării triadei nucleare, descrisă drept „prioritatea principală pentru menținerea securității Rusiei”, observă Blic.rs, parte a trustului media Ringier.

Vladimir Putin și patriotismul imaginat

Lăudând soldații care luptă pentru agenda politică a regimului său autocratic, Vladimir Putin a ținut să facă o legătură și cu faptul că a decretat anul 2026 ca fiind „Anul Unității Popoarelor Rusiei”.

„Respectăm această unitate sacră și știm că din cele mai vechi timpuri oameni de diferite naționalități și religii s-au ridicat pentru a apăra țara. Un sentiment de patriotism – responsabilitatea față de soarta patriei – a legat unitatea lor, i-a inspirat la isprăvi militare și victorii mărețe, nemuritoare”, a declarat Putin, în condițiile în care este acuzat de epurare etnică în Rusia prin concentrarea mobilizării asupra anumitor etnii din regiuni sărace.

Vladimir Putin a continuat cu o altă remarcă propagandistică, în care susține din nou că armata rusă ar fi puternică și toate etniile din Rusia ar lupta împreună „pentru obiective comune”. „Enorma forță a armatei noastre și a societății noastre multinaționale constă în capacitatea de a câștiga împreună pentru obiective comune. Așa a fost timp de secole și, sunt convins, așa va fi și în viitor”, a susținut el, mulțumindu-le tuturor celor care „luptă pentru patrie” și omițând din discurs masacrele și exterminările de etnii produse pe fondul extinderii Cnezatului Moscovei până la Rusia de astăzi.

Vladimir Putin a mai declarat că prioritatea sa rămâne „dezvoltarea triadei nucleare”, ca „garant al securității Rusiei”, factor de „descurajare strategică eficientă” și „echilibru de putere în lume”.

Kremlinul îi pregătește psihologic pe ruși pentru mobilizare

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Blic.rs., Kremlinul s-a folosit de Ziua Apărătorului Patriei din Rusia pentru a crea premisele în vederea atenuării posibilelor nemulțumiri care ar putea apărea în viitor din cauza apelurilor limitate, treptate și forțate către mobilizare.

Apelul insistent al lui Putin la „responsabilitate” pare a fi o încercare de a contura o narațiune cu scopul de a cere sacrificii suplimentare din partea societății ruse, la un moment dat, pentru efortul său de război.

Analiștii de la ISW conchid că Putin se pregătește de fapt să implementeze apeluri limitate, graduale și forțate pentru a reface rândurile armatei ruse care luptă împotriva Ucrainei.

