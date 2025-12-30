Zeci de mii de indieni, aduși să muncească în orașele Rusiei

Creșterea numărului de muncitori indieni a fost confirmată oficial de diplomația rusă. Ambasadorul Rusiei în India, Denis Alipov, a declarat la mijlocul lunii decembrie că „numărul cetățenilor indieni care lucrează în prezent în Rusia este de aproximativ 70.000”.

Russian Ambassador Denis Alipov on India, Russia labour mobility: 70,000 Indians already working in Russia, that has grown in recent years. — Sidhant Sibal (@sidhant) December 16, 2025

Diplomatul a precizat că numărul lor ar putea crește după semnarea unui acord bilateral privind munca temporară, document parafat pe 5 decembrie, la summitul ruso-indian.

La scurt timp după acest anunț, încă aproximativ 10.000 de muncitori indieni a ajuns la Moscova, potrivit relatărilor din presa rusă. Alte câteva mii ar fi așteptat, în a doua parte a lunii decembrie, finalizarea documentelor de muncă.

Ce muncă fac lucrătorii indieni în Rusia

Potrivit informațiilor publicate de media din Rusia și citate de Bild, muncitorii indieni sunt folosiți în special pentru activități simple, slab plătite, pentru care nu mai există suficienți lucrători locali. Este vorba despre salubritate stradală, colectarea gunoiului, lucrări de construcții și alte munci fizice.

Un mesaj postat pe rețeaua X susține că aproximativ 3.000 de indieni lucrează deja în Sankt Petersburg.

De ce Rusia a ajuns să ducă lipsă de bărbați

Criza forței de muncă este pusă de experți în legătură cu pierderile masive din războiul din Ucraina. O analiză realizată de BBC, citată de News.ro, arată că în ultimele 10 luni pierderile Rusiei au crescut mai rapid decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

BBC News Russian, împreună cu publicația independentă Mediazona și un grup de voluntari, monitorizează pierderile rusești încă din februarie 2022. „Păstrăm o listă cu numele persoanelor ale căror decese le-am putut confirma folosind rapoarte oficiale, ziare, rețele sociale, monumente comemorative și morminte”, explică BBC.

Potrivit acestei baze de date, BBC a confirmat numele a aproape 160.000 de soldați ruși uciși în Ucraina. Jurnaliștii subliniază însă că numărul real este mult mai mare.

Experții militari consultați de BBC estimează că datele confirmate reprezintă doar 45-65% din total. În aceste condiții, numărul real al militarilor ruși morți ar putea fi cuprins între 243.000 și 352.000. De asemenea, se precizează că necrologurile publicate în presa rusă sunt o metodă orientativă de evaluare a pierderilor și pot arăta cum se schimbă intensitatea luptelor.

În 2025, numărul necrologurilor a crescut semnificativ. Potrivit analizei, au fost publicate cu 40% mai multe necrologuri decât în anul precedent. În lunile de toamnă, media a ajuns la aproximativ 322 de necrologuri pe zi, dublu față de 2024.

NATO: 1,1 milioane de morți și răniți în armata rusă

Creșterea pierderilor a coincis cu intensificarea eforturilor diplomatice din 2025, sub presiunea administrației Trump. Vârfuri ale numărului de necrologuri au fost înregistrate în perioade-cheie, inclusiv după discuțiile directe dintre Donald Trump și Vladimir Putin și în timpul tentativelor de relansare a negocierilor de pace.

Kremlinul consideră că avansurile teritoriale pot influența negocierile cu SUA. Consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov a declarat recent că „succesele recente” au avut un impact pozitiv.

Potrivit NATO, numărul total al morților și răniților din armata rusă a ajuns la aproximativ 1,1 milioane. Un oficial aliat a estimat că circa 250.000 dintre aceștia ar fi decedați, cifre asemănătoare cu estimările BBC, care nu includ pierderile din milițiile locale din două regiuni ocupate din estul Ucrainei, estimate separat la 21.000-23.500 de luptători.

Viața muncitorilor indieni, documentată pe rețelele sociale

Pe rețelele sociale au apărut în ultima perioadă numeroase videoclipuri postate de muncitori indieni aflați în Rusia. Aceștia se filmează în barăcile în care locuiesc, în timp ce gătesc, petrec sau se plimbă prin Moscova și Piața Roșie.

In Russia the first of 10,000 Indian workers arrived in Moscow. This will be the men to "fill the vacanies" left by Russian men that have gone on a one trip to Ukraine. pic.twitter.com/WNYag8lyhc — raging545 (@raging545) December 18, 2025

Un muncitor indian a vorbit într-un clip selfie despre frigul din Rusia: „În India, frigul adevărat vine abia în ianuarie. Aici, frigul e ca în ianuarie tot timpul. Dacă vii, adu haine groase”, spune acesta.

De la căsătorii suspecte la atacuri extremiste

Analiști ucraineni susțin că au existat cazuri în care muncitori indieni ar fi fost păcăliți prin căsătorii și ulterior denunțați, fiind trimiși pe front.

The ethnic recomposition of russia has begun. This is a dormitory in Moscow with Indian migrants.



In a recent trip to India, Putin announced russian industries need at least 800,000 Indians, but Moscow would allow an UNLIMITED number of migrants from india.



Curry in a hurry. pic.twitter.com/5HRZumx9UD — Rock - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) December 17, 2025

Potrivit acestor relatări, astfel de situații s-ar fi produs de cel puțin 44 de ori în acest an. Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.

Indians coming to Russia en mass. Well someone needs to replace the dead… The girls seem happy though 👍🏻 pic.twitter.com/vjDMvYzSjs — Denis WhiteRex (@DWhiterex) December 13, 2025

În paralel, au apărut și primele incidente violente. Un videoclip care ar fi fost filmat pe 9 decembrie arată mai mulți tineri mascați care hărțuiesc și atacă un grup de bărbați despre care se afirmă că sunt imigranți indieni. Presa relatează că agresorii ar face parte din grupări de extremă dreaptă.

Autoritățile ruse nu au comentat public aceste imagini.

