Zeci de mii de indieni, aduși să muncească în orașele Rusiei

Creșterea numărului de muncitori indieni a fost confirmată oficial de diplomația rusă. Ambasadorul Rusiei în India, Denis Alipov, a declarat la mijlocul lunii decembrie că „numărul cetățenilor indieni care lucrează în prezent în Rusia este de aproximativ 70.000”.

Diplomatul a precizat că numărul lor ar putea crește după semnarea unui acord bilateral privind munca temporară, document parafat pe 5 decembrie, la summitul ruso-indian.

La scurt timp după acest anunț, încă aproximativ 10.000 de muncitori indieni a ajuns la Moscova, potrivit relatărilor din presa rusă. Alte câteva mii ar fi așteptat, în a doua parte a lunii decembrie, finalizarea documentelor de muncă.

Ce muncă fac lucrătorii indieni în Rusia

Potrivit informațiilor publicate de media din Rusia și citate de Bild, muncitorii indieni sunt folosiți în special pentru activități simple, slab plătite, pentru care nu mai există suficienți lucrători locali. Este vorba despre salubritate stradală, colectarea gunoiului, lucrări de construcții și alte munci fizice.

Un mesaj postat pe rețeaua X susține că aproximativ 3.000 de indieni lucrează deja în Sankt Petersburg.

De ce Rusia a ajuns să ducă lipsă de bărbați

Criza forței de muncă este pusă de experți în legătură cu pierderile masive din războiul din Ucraina. O analiză realizată de BBC, citată de News.ro, arată că în ultimele 10 luni pierderile Rusiei au crescut mai rapid decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

BBC News Russian, împreună cu publicația independentă Mediazona și un grup de voluntari, monitorizează pierderile rusești încă din februarie 2022. „Păstrăm o listă cu numele persoanelor ale căror decese le-am putut confirma folosind rapoarte oficiale, ziare, rețele sociale, monumente comemorative și morminte”, explică BBC.

Potrivit acestei baze de date, BBC a confirmat numele a aproape 160.000 de soldați ruși uciși în Ucraina. Jurnaliștii subliniază însă că numărul real este mult mai mare.

Numărul real al morților ar putea fi mult peste datele confirmate

Experții militari consultați de BBC estimează că datele confirmate reprezintă doar 45-65% din total. În aceste condiții, numărul real al militarilor ruși morți ar putea fi cuprins între 243.000 și 352.000. De asemenea, se precizează că necrologurile publicate în presa rusă sunt o metodă orientativă de evaluare a pierderilor și pot arăta cum se schimbă intensitatea luptelor.

În 2025, numărul necrologurilor a crescut semnificativ. Potrivit analizei, au fost publicate cu 40% mai multe necrologuri decât în anul precedent. În lunile de toamnă, media a ajuns la aproximativ 322 de necrologuri pe zi, dublu față de 2024.

NATO: 1,1 milioane de morți și răniți în armata rusă

Creșterea pierderilor a coincis cu intensificarea eforturilor diplomatice din 2025, sub presiunea administrației Trump. Vârfuri ale numărului de necrologuri au fost înregistrate în perioade-cheie, inclusiv după discuțiile directe dintre Donald Trump și Vladimir Putin și în timpul tentativelor de relansare a negocierilor de pace.

Kremlinul consideră că avansurile teritoriale pot influența negocierile cu SUA. Consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov a declarat recent că „succesele recente” au avut un impact pozitiv.

Potrivit NATO, numărul total al morților și răniților din armata rusă a ajuns la aproximativ 1,1 milioane. Un oficial aliat a estimat că circa 250.000 dintre aceștia ar fi decedați, cifre asemănătoare cu estimările BBC, care nu includ pierderile din milițiile locale din două regiuni ocupate din estul Ucrainei, estimate separat la 21.000-23.500 de luptători.

Viața muncitorilor indieni, documentată pe rețelele sociale

Pe rețelele sociale au apărut în ultima perioadă numeroase videoclipuri postate de muncitori indieni aflați în Rusia. Aceștia se filmează în barăcile în care locuiesc, în timp ce gătesc, petrec sau se plimbă prin Moscova și Piața Roșie.

Un muncitor indian a vorbit într-un clip selfie despre frigul din Rusia: „În India, frigul adevărat vine abia în ianuarie. Aici, frigul e ca în ianuarie tot timpul. Dacă vii, adu haine groase”, spune acesta.

De la căsătorii suspecte la atacuri extremiste

Analiști ucraineni susțin că au existat cazuri în care muncitori indieni ar fi fost păcăliți prin căsătorii și ulterior denunțați, fiind trimiși pe front.

Potrivit acestor relatări, astfel de situații s-ar fi produs de cel puțin 44 de ori în acest an. Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.

În paralel, au apărut și primele incidente violente. Un videoclip care ar fi fost filmat pe 9 decembrie arată mai mulți tineri mascați care hărțuiesc și atacă un grup de bărbați despre care se afirmă că sunt imigranți indieni. Presa relatează că agresorii ar face parte din grupări de extremă dreaptă.

Autoritățile ruse nu au comentat public aceste imagini.

Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Știri România 12:07
Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Știri România 11:33
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital”
Adevarul.ro
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital”
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România"
Stiri Mondene 12:24
Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România”
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte"
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
ObservatorNews.ro
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Libertateapentrufemei.ro
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax.ro
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
StirileKanalD.ro
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune"
Politică 07:03
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent"
Politică 29 dec.
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental