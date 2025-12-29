O nouă conversație între Putin și Trump

Duminică, 28 decembrie, la reședința Mar-a-Lago din Florida, a avut loc o întâlnire între Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și Donald Trump, după care cei doi au susținut o videoconferință cu liderii europeni. Înaintea întâlnirii, Trump a spus că a avut o „discuție foarte bună și productivă” la telefon cu Putin.



Liderul american a adăugat că va mai avea o convorbire cu președintele rus și după negocierile cu Zelenski. Ulterior, în urma discuțiilor cu președintele ucrainean, Trump a declarat că s-au făcut „progrese foarte mari”. Potrivit lui, problema Donbasului rămâne încă nerezolvată. El a mai anunțat că este gata să vină în Ucraina, dacă acest lucru ar ajuta la încheierea unui acord de pace, potrivit publicației ucrainene Novoe Vremia.

La o zi distanță, pe 29 decembrie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat pe rețelele de socializare discuția dintre cei doi lideri.



„Președintele Trump a avut o conversație pozitivă cu președintele Putin despre Ucraina”, a scris ea pe rețeaua socială X.

Rusia acuză că reședința lui Vladimir Putin a fost atacată cu drone ucrainene

De asemenea, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că un atac cu drone ucrainene a vizat luni una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, o afirmație care a fost imediat respinsă de Kiev.

În urma presupusului atac din regiunea Novgorod, Serghei Lavrov a declarat că „poziția de negociere a Rusiei va fi revizuită” în cadrul discuțiilor de pace în curs care vizează încheierea invaziei Moscovei în Ucraina. Lavrov a spus că nu au existat pagube sau victime în urma incidentului care ar fi vizat reședința Dolgiye Borody.

La rândul lui, președintele Volodimir Zelenski a respins imediat afirmația, numind-o „o altă minciună” din partea Rusiei.

„Este clar că am avut o întâlnire cu (președintele american Donald) Trump ieri (duminică – n.r.). Și este clar că pentru ruși, dacă nu există niciun scandal între noi și America și facem progrese, este un eșec, pentru că nu vor să pună capăt acestui război”, a declarat Zelenski reporterilor printr-un mesaj vocal.

Președintele ucrainean a mai spus că Moscova pregătește terenul pentru a ataca clădirile guvernamentale din Kiev.

Totodată, Lavrov a declarat că țintele au fost deja selectate pentru represalii din partea forțelor armate ruse. „Astfel de acțiuni nechibzuite nu vor rămâne fără răspuns”, a spus el, adăugând că atacul echivalează cu „terorism de stat”.

Zelenski și Putin ar putea discuta la telefon, pentru prima dată după 5 ani

În urma discuțiilor de pace, de duminică, dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, publicația Fox News, citând o sursă, a relatat că negocierile de la Mar-a-Lago ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică dintre președintele Ucrainei și Putin din ultimii peste cinci ani.

Acest lucru ar fi un progres al negocierilor de pace purtate de președintele SUA. Sursa a descris, de asemenea, modul în care asigurarea unei convorbiri telefonice directe între Zelenski și Putin ar fi o „victorie diplomatică” pentru Trump.

„Dacă Putin ar fi participat la o convorbire telefonică duminică, aceasta ar fi fost cea mai mare realizare în pregătirea negocierilor de pace și primul pas real în procesul de pace”, a declarat sursa sub protecția anonimatului.

„Aceasta ar fi (o) victorie diplomatică pentru președintele Trump. El pare să fie cel mai de succes mediator, deoarece cei doi, Putin și Zelenski, se percep reciproc din punct de vedere emoțional, iar aceasta este o provocare”, a adăugat sursa.

