„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a subliniat Vladimir Zelenski, referindu-se la negocierile de pace și la insistența Rusiei de a obține Donbasul.

Părțile beligerante nu fac concesii. Armata ucraineană apără cu înverșunare 25% din teritoriul regiunii Donețk și nu concepe să se retragă de acolo. Presat de administrația Trump, care consideră că această concesie ar putea grăbi semnarea unui acord de pace, Volodimir Zelenski a evocat posibilitatea organizării unui referendum. Kremlinul a intervenit imediat pe lângă liderul republican de la Casa Albă ca să-l convingă să nu accepte o astfel de soluție.

Ucrainenii nu vor să cedeze teritorii necucerite de ruși

Ori majoritatea ucrainenilor – 75%, conform unui sondaj publicat recent de Institutul de Sociologie din Kiev – nu sunt de acord să acorde Rusiei întreaga regiune Donețk. În același timp, 63% dintre ucraineni sunt dispuși să îndure războiul atât timp cât este nevoie doar ca agresiunea militară rusă „să nu fie recompensată cu teritorii” în schimbul unei presupuse păci, scrie Stories.

„Cea mai bună opțiune este o opțiune onestă: să rămânem unde suntem” pe linia frontului, afirmă președintele ucrainean.

Posibila nemulțumire publică nu este singurul motiv pentru care conducerea de la Kiev refuză să-și retragă trupele din partea de nord-vest a regiunii Donețk. În acest teritoriu există mai multe orașe mari, care, după 2014, au fost transformate într-o puternică zonă fortificată – așa-numita „centură de fortărețe”.

Rusia se chinuiește să o cucerească încă din primăvara anului 2014, dar mai ales după lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022. În cazul în care Rusia ar obține-o pe cale diplomatică, pacea ar fi doar un moment de refacere a forțelor și a planurilor rusești pentru o nouă ofensivă, de pe poziții mult mai bune decât în primăvara anului 2014 și chiar decât în februarie 2022. Dacă războiul ar dura în cursul actual de uzură, Rusia ar risca să piardă sute de mii de oameni, iar obiectivul cuceririi Donbasului nici măcar nu ar putea fi posibil în cazul unei prăbușiri economice, care, potrivit analiștilor, se află la orizont.

Ce este „centura de fortărețe”

„Centura de fortărețe” este o linie fortificată întinsă de la nord la sud pe o lungime de aproximativ 50 de kilometri – orașele Sloviansk, Kramatorsk, Drujkovka și Kosteantânivka, precum și mici așezări situate în apropiere, subliniază Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Construcția fortificațiilor a început în 2014 și a continuat mai ales după declanșarea invaziei la scară largă. Ucraina a cheltuit doar anul trecut aproximativ un miliard de dolari pentru fortificațiile din Donbas.

Linia Kramatorsk – Kosteantânivka, cea mai fortificată regiune a Ucrainei Captură Google Maps

Partea de nord-vest a regiunii Donețk este industrială, cu numeroase fabrici, mine, cariere etc. Aceste obiective, precum și topografia zonei sunt favorabile mai ales pentru organizarea apărării. „Practic fiecare (obiectiv industrial de acolo – n.r.) este o fortăreață în sine, cu un număr mare de instalații fortificate, subsoluri”, explică Anatoli Amelin, de la Institutul Ucrainean al Viitorului.

În jurul orașelor există toate tipurile principale de fortificații: tranșee, buncăre, câmpuri minate, „dinți de dragon” antitanc, bariere din sârmă ghimpată. „Desigur, prima linie de apărare se află la periferie. În această zonă, suburbiile sunt zone industriale continue, unde există căi ferate sau mine. Armata se bazează pe oraș ca zonă din spate, este convenabil să se ascundă, să facă stocuri și să se mute acolo”, precizează un expert militar rus care a cerut să fie citat sub rezerva anonimatului.

Rusia pierde o mie de oameni zilnic fără să reușească străpungeri pe front

Pentru partea care se apără, este important să nu lase inamicul să intre în zona urbană, deoarece acolo avantajele sunt egale. „Lupta urbană este un coșmar. Absolut nicio armată din lume nu știe cum să lupte în acest haos. De aceea (partea care se apără – n.r.) încearcă să stea la periferie, să vadă cât mai departe posibil și să oprească inamicul acolo”, spune un expert militar.

De fapt, bătălia pentru nord-vestul Donețkului este în desfășurare. Analiștii de la ISW remarcă o nouă tactică a armatei ruse: în loc de atacuri frontale, soldații ruși ocolesc în grupuri mici punctele forte ale armatei ucraineni, se acumulează în spatele liniei de apărare și apoi trec la asalturi, dar sunt reperați și uciși în mare parte.

„Din punct de vedere militar, totul pare în regulă, totul este lin pe hartă, dar după trei ani și jumătate de război, știm cu toții că manevrele în profunzime și operațiunile de flancare pe scară largă nu sunt punctul forte al rușilor”, afirmă colonelul ucrainean Pavlo Iurciuk, a cărui unitate este desfășurată lângă Lîman, la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Slaviansk.

Vladimir Putin vrea „centura de fortărețe”, ca să continue războiul

Dornic să obțină cât mai rapid întreaga regiune Donețk, Vladimir Putin susține că ucrainenii vor fi oricum alungați de acolo și cere să se retragă acum. Experții spun că rușii nu au nicio șansă să obțină Donețkul mai devreme de 2028, iar acest lucru în cazul menținerii ritmului actual și cu asumarea pierderii a sute de mii de soldați de partea rusă, dar și cu riscul unui colaps economic.

„Soarta centurii de fortărețe este de o importanță cheie pentru cursul ulterior al războiului”, notează expertul militar rus Iuri Fedorov. Dacă rușii vor reuși să o cucerească, vor avea toate oportunitățile pentru o ofensivă ulterioară în regiunile ucrainene Harkov, Dnipropetrovsk și Zaporojie.

„Dacă Ucraina se va retrage din această zonă fortificată, Rusia va putea obține un cap de pod cheie pentru a avansa ulterior fără a pierde sute de mii de oameni”, scrie și analistul ucrainean Mîkola Beleskov.

Apărarea regiunilor Harkov și Dnipropetrovsk va fi mult mai dificilă decât cea a „centurii de fortărețe”. Ucrainenii vor fi nevoiți să construiască rapid o linie largă de fortificații, ceea ce va necesita costuri semnificative. Chiar dacă s-ar semna un acord de pace, Rusia „aproape sigur” îl va dezavua și va lansa o nouă ofensivă, avertizează ISW.