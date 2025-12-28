„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a subliniat Vladimir Zelenski, referindu-se la negocierile de pace și la insistența Rusiei de a obține Donbasul.

Părțile beligerante nu fac concesii. Armata ucraineană apără cu înverșunare 25% din teritoriul regiunii Donețk și nu concepe să se retragă de acolo. Presat de administrația Trump, care consideră că această concesie ar putea grăbi semnarea unui acord de pace, Volodimir Zelenski a evocat posibilitatea organizării unui referendum. Kremlinul a intervenit imediat pe lângă liderul republican de la Casa Albă ca să-l convingă să nu accepte o astfel de soluție.

Ucrainenii nu vor să cedeze teritorii necucerite de ruși

Ori majoritatea ucrainenilor – 75%, conform unui sondaj publicat recent de Institutul de Sociologie din Kiev – nu sunt de acord să acorde Rusiei întreaga regiune Donețk. În același timp, 63% dintre ucraineni sunt dispuși să îndure războiul atât timp cât este nevoie doar ca agresiunea militară rusă „să nu fie recompensată cu teritorii” în schimbul unei presupuse păci, scrie Stories.

„Cea mai bună opțiune este o opțiune onestă: să rămânem unde suntem” pe linia frontului, afirmă președintele ucrainean.

Posibila nemulțumire publică nu este singurul motiv pentru care conducerea de la Kiev refuză să-și retragă trupele din partea de nord-vest a regiunii Donețk. În acest teritoriu există mai multe orașe mari, care, după 2014, au fost transformate într-o puternică zonă fortificată – așa-numita „centură de fortărețe”.

Rusia se chinuiește să o cucerească încă din primăvara anului 2014, dar mai ales după lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022. În cazul în care Rusia ar obține-o pe cale diplomatică, pacea ar fi doar un moment de refacere a forțelor și a planurilor rusești pentru o nouă ofensivă, de pe poziții mult mai bune decât în primăvara anului 2014 și chiar decât în februarie 2022. Dacă războiul ar dura în cursul actual de uzură, Rusia ar risca să piardă sute de mii de oameni, iar obiectivul cuceririi Donbasului nici măcar nu ar putea fi posibil în cazul unei prăbușiri economice, care, potrivit analiștilor, se află la orizont.

Ce este „centura de fortărețe”

„Centura de fortărețe” este o linie fortificată întinsă de la nord la sud pe o lungime de aproximativ 50 de kilometri – orașele Sloviansk, Kramatorsk, Drujkovka și Kosteantânivka, precum și mici așezări situate în apropiere, subliniază Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Construcția fortificațiilor a început în 2014 și a continuat mai ales după declanșarea invaziei la scară largă. Ucraina a cheltuit doar anul trecut aproximativ un miliard de dolari pentru fortificațiile din Donbas.

Linia Kramatorsk - Kosteantânivka, cea mai fortificată regiune a Ucrainei Captură Google Maps
Linia Kramatorsk – Kosteantânivka, cea mai fortificată regiune a Ucrainei Captură Google Maps

Partea de nord-vest a regiunii Donețk este industrială, cu numeroase fabrici, mine, cariere etc. Aceste obiective, precum și topografia zonei sunt favorabile mai ales pentru organizarea apărării. „Practic fiecare (obiectiv industrial de acolo – n.r.) este o fortăreață în sine, cu un număr mare de instalații fortificate, subsoluri”, explică Anatoli Amelin, de la Institutul Ucrainean al Viitorului.

În jurul orașelor există toate tipurile principale de fortificații: tranșee, buncăre, câmpuri minate, „dinți de dragon” antitanc, bariere din sârmă ghimpată. „Desigur, prima linie de apărare se află la periferie. În această zonă, suburbiile sunt zone industriale continue, unde există căi ferate sau mine. Armata se bazează pe oraș ca zonă din spate, este convenabil să se ascundă, să facă stocuri și să se mute acolo”, precizează un expert militar rus care a cerut să fie citat sub rezerva anonimatului.

Rusia pierde o mie de oameni zilnic fără să reușească străpungeri pe front

Pentru partea care se apără, este important să nu lase inamicul să intre în zona urbană, deoarece acolo avantajele sunt egale. „Lupta urbană este un coșmar. Absolut nicio armată din lume nu știe cum să lupte în acest haos. De aceea (partea care se apără – n.r.) încearcă să stea la periferie, să vadă cât mai departe posibil și să oprească inamicul acolo”, spune un expert militar.

De fapt, bătălia pentru nord-vestul Donețkului este în desfășurare. Analiștii de la ISW remarcă o nouă tactică a armatei ruse: în loc de atacuri frontale, soldații ruși ocolesc în grupuri mici punctele forte ale armatei ucraineni, se acumulează în spatele liniei de apărare și apoi trec la asalturi, dar sunt reperați și uciși în mare parte.

„Din punct de vedere militar, totul pare în regulă, totul este lin pe hartă, dar după trei ani și jumătate de război, știm cu toții că manevrele în profunzime și operațiunile de flancare pe scară largă nu sunt punctul forte al rușilor”, afirmă colonelul ucrainean Pavlo Iurciuk, a cărui unitate este desfășurată lângă Lîman, la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Slaviansk.

Vladimir Putin vrea „centura de fortărețe”, ca să continue războiul

Dornic să obțină cât mai rapid întreaga regiune Donețk, Vladimir Putin susține că ucrainenii vor fi oricum alungați de acolo și cere să se retragă acum. Experții spun că rușii nu au nicio șansă să obțină Donețkul mai devreme de 2028, iar acest lucru în cazul menținerii ritmului actual și cu asumarea pierderii a sute de mii de soldați de partea rusă, dar și cu riscul unui colaps economic.

„Soarta centurii de fortărețe este de o importanță cheie pentru cursul ulterior al războiului”, notează expertul militar rus Iuri Fedorov. Dacă rușii vor reuși să o cucerească, vor avea toate oportunitățile pentru o ofensivă ulterioară în regiunile ucrainene Harkov, Dnipropetrovsk și Zaporojie.

„Dacă Ucraina se va retrage din această zonă fortificată, Rusia va putea obține un cap de pod cheie pentru a avansa ulterior fără a pierde sute de mii de oameni”, scrie și analistul ucrainean Mîkola Beleskov.

Apărarea regiunilor Harkov și Dnipropetrovsk va fi mult mai dificilă decât cea a „centurii de fortărețe”. Ucrainenii vor fi nevoiți să construiască rapid o linie largă de fortificații, ceea ce va necesita costuri semnificative. Chiar dacă s-ar semna un acord de pace, Rusia „aproape sigur” îl va dezavua și va lansa o nouă ofensivă, avertizează ISW.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
Viva.ro
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Unica.ro
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Elle.ro
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
gsp
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
GSP.RO
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
GSP.RO
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
Parteneri
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

ANM a anunțat cum va fi vremea de Revelion și în primele zile ale Anului Nou. Prognoza meteo pentru perioada 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026
Știri România 13:05
ANM a anunțat cum va fi vremea de Revelion și în primele zile ale Anului Nou. Prognoza meteo pentru perioada 29 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026
Afaceriști români din Italia, lăudați în Forbes: reinventează orașele italiene prin Macos: „Am plecat de la ucenic de zidar la șef de șantier”
Știri România 12:56
Afaceriști români din Italia, lăudați în Forbes: reinventează orașele italiene prin Macos: „Am plecat de la ucenic de zidar la șef de șantier”
Parteneri
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
Adevarul.ro
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Elle.ro
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Stiri Mondene 12:32
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Parteneri
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
TVMania.ro
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
ObservatorNews.ro
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Libertateapentrufemei.ro
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Parteneri
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
GSP.ro
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax.ro
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
StirileKanalD.ro
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental