„Mergem înainte”, a spus Zelenski, într-un mesaj adresat trupelor ucrainene, mulțumind NATO și altor aliați pentru sprijinul lor continuu în războiul împotriva Rusiei.

„Suntem pregătiți pentru pace, pace pentru toată țara noastră”, a continuat el.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a decis miercuri ca trupele ruse din Herson să se retragă de pe malul de vest al fluviului Nipru, ca urmare a atacurilor ucrainene. Rusia a abandonat astfel singura capitală regională pe care o capturase de la începutul invaziei.

La două zile de la anunț, trupele ucrainene au intrat în oraș, fiind întâmpinate de mulțimi bucuroase de localnici în centrul orașului. Pe rețelele sociale, au apărut filmări cu soldați îmbrățișați în timp ce instalau drapelul Ucrainei în părți ale orașului, precum și cu soldați ruși care au dezertat.

More footage of Ukrainian civilians gathering outside the Kherson Regional State Administration in Kherson city, raising the Ukrainian flag and celebrating the retreat of Russian troops. pic.twitter.com/3uUuBBS9WL