Forțele ucrainene au avansat vineri în mare parte din regiunea Herson, sudul țării, aparent întâmpinând rezistență redusă sau deloc. Imagini apărute pe rețelele sociale din localități de pe malul de vest al regiunii arată că trupele sunt întâmpinate de civili.

The Ukrainian army has now reached the centre of the city of Kherson, greeted by cheering crowds of civilians.?? pic.twitter.com/3bg6Tej42b