Celebrul jurnalist britanic l-a întrebat pe șeful statului ucrainan care ar fi garanțiile de securitate ce ar ține țara sa la adăpost de o altă agresiune militară rusă.

Zelenski a răspuns că, în cazul în care intrarea Ucrainei în NATO ar avea loc peste ani sau decenii, sau chiar deloc, atunci există o solicitare „absolut corectă”. „Ce ne poate proteja de acest rău? Ce pachet de sprijin? Ce fel de rachete? Să fie oare armele nucleare? Atunci să ni se dea arme nucleare. Ni s-ar da suficiente rachete pentru a opri Rusia? Nu sunt sigur de acest lucru, dar cred că ar ajuta. De altfel ce fel rachete ar putea opri rachetele nucleare rusești? Aceasta este o întrebare retorică. Prin urmare, haideți să facem următoarele: dați-ne înapoi armele nucleare”, a declarat el.

