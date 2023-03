„Suntem pregătiți să îl vedem aici. Vreau să vorbesc cu el. Am avut contacte cu el înainte de războiul pe scară largă. Dar în tot acest an, mai mult de un an, nu am avut”, a declarat liderul d la Kiev pentru agenția de presă.

Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin sunt aliați apropiați și și-au consolidat legăturile economice și politice de când Rusia a invadat Ucraina anul trecut.

În urma recentei vizite de stat a lui Xi la Moscova, cei doi lideri și-au reiterat alinierea pe o serie de subiecte, dar discuțiile lor nu au dus la niciun progres în ceea ce privește rezolvarea conflictului din Ucraina. În ultimele luni, China a încercat să se poziționeze ca un mediator, propunând un plan de place care a fost privit cu suspiciune de Occident.

Vizita liderului chinez la Moscova a trezit îngrijorări că Beijingul ar putea fi gata să furnizeze Moscovei armele și muniția de care are nevoie pentru a-și reface stocul epuizat în luptele din Ucraina. Dar călătoria lui Xi s-a încheiat fără un astfel de anunț.

Câteva zile mai târziu, Vladimir Putin a anunțat că va desfășura arme nucleare tactice în Belarus, plan despre care Volodimir Zelenski a sugerat că a fost menit să distragă atenția de la lipsa de garanții din partea Chinei.

„Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că vizita nu a fost bună pentru Rusia”, a spus președintele ucrainean.

